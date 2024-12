Governo trocou engenheiro por 'psicólogo atuante na política' no Dnit do MA

Em 2019, o Dnit do Maranhão abriu um processo seletivo para o cargo e incluiu entre os requisitos "possuir diploma de graduação de nível superior preferencialmente em engenharia civil", além de "experiência mínima de quatro anos em atividades relacionadas às áreas de atuação do Dnit".

João Marcelo foi nomeado em dezembro de 2023. Antes dele, a superintendência era comandada pelo engenheiro Glauco Silva, funcionário de carreira do Dnit.

No currículo disponível na página do Dnit, João Marcelo detalha sua experiência profissional:

"Um psicólogo atuante na política há mais de uma década, em prol do bem comum para a sociedade, buscando garantir que as políticas públicas sejam implementadas de forma justa e eficiente. Com uma trajetória marcada pelo trabalho, ética e transparência, sempre se dedicou a defender os interesses e as demandas atinentes ao desenvolvimento do Estado do Maranhão e do Brasil".

Ao UOL João Marcelo afirmou que sua indicação partiu do MDB, por meio do presidente do partido, Baleia Rossi (SP), e que se o critério da formação universitária for aplicado não ficaria ninguém no cargo.