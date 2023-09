Crimes violentos contra a democracia. Foi rápido, pensando bem. Pouco mais de oito meses depois dos violentos ataques à Praça dos Três Poderes, em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram mas não conseguiram dar um golpe de Estado contra a eleição do presidente Lula, o STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar na quarta (13) e quinta (14) os manifestantes que foram tornados réus. Eles podem ser condenados ou absolvidos.

As sessões serão extraordinárias, a partir das 9h30. O relator das ações penais é o ministro Alexandre de Moraes, e os primeiros réus a serem julgados são os que respondem por crimes mais graves, como associação criminosa armada e golpe de Estado. Entre eles está Aécio Lúcio Costa Pereira, preso em flagrante pela Polícia do Senado. Ao todo, a Procuradoria Geral da República denunciou 1.390 pessoas por envolvimento nas ações antidemocráticas.

A América Latina entra no radar esta semana. Na segunda (11), completam-se 50 anos do golpe militar (ele de novo) que em 1973 derrubou Salvador Allende da presidência do Chile. Na sexta e sábado (16), Lula tem agenda em Cuba, na reunião do G-77, o grupo dos países em desenvolvimento da ONU (Organização das Nações Unidas). É uma escala antes do discurso do presidente brasileiro na Assembléia Geral da ONU, em Nova York, no dia 19. "É lá que devemos tentar discutir a paz", disse Lula na cúpula do G-20, em Nova Déli.

*******************************

Em repouso. Na segunda (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro se interna no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a fim de realizar cirurgia de correção de alças intestinais.

Nova lei eleitoral. Está prevista para segunda (11) a entrega do relatório sobre a minirreforma eleitoral - o texto deve ser discutido na reunião de líderes da Câmara dos Deputados na terça (12) e pode ser votado nos dias seguintes. Rubens Pereira Júnior (PT-MA), o relator, recebeu sugestões de mudanças. Entre os tema estão prestação de contas, propaganda eleitoral e violência política contra as mulheres. Para valer em 2024, a lei precisa ser sancionada até 5 de outubro.

O fim de Salvador Allende. Neste 11 de setembro, completam-se 50 anos do golpe militar no Chile. No palácio de governo em chamas, atacado com violência por militares, o presidente Salvador Allende morreu em 11 de setembro de 1973 e o ditador Augusto Pinochet assumiu o poder, inaugurando uma era de repressão brutal e violações dos direitos humanos. A ditadura chilena executou 1.747 pessoas e prendeu ou provocou o desaparecimento de 1.469 homens e mulheres.

Mulheres indígenas. Em Brasília, no Eixo Cultural Ibero-Americano, a terceira Marcha das Mulheres Indígenas acontece de segunda a quarta (13). Entre as reivindicações estão a demarcação de terras e a formação política de representantes indígenas.

Eliminatórias da Eurocopa. Na segunda (11), tem Armênia x Croácia às 13h, Portugal x Luxemburgo às 15h45.

*******************

Acelerando. Às 9h de terça (12), o IBGE divulga a inflação de agosto (IPCA). A prévia (IPCA-15) registrou alta de 0,28%. Em 12 meses, a inflação acumulada está em 4,24%.

A inteligência que fez falta. Para a sessão de terça (12), a CPMI do 8 de Janeiro tem agendado o depoimento de Marília Ferreira de Alencar, ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ela era subordinada ao então secretário Anderson Torres, que estava em viagem aos EUA, e foi exonerada durante a intervenção federal, após os ataques.

Ensino e profissão. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) divulga na terça (12) o seu relatório anual sobre a educação no mundo, intitulado Education at a Glance. Em 2022, esta pesquisa concluiu que o Brasil é o segundo país do mundo com maior proporção de jovens que não trabalham nem estudam. Reportagem da Folha de S.Paulo apresenta os desafios para o ensino técnico no país.

Brasil x Peru, na terça. Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção brasileira volta a jogar na terça (12), valendo vaga na Copa do Mundo de 2026. Dessa vez, contra o Peru, às 23h. Na sexta (8), o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1, em Belém (PA). Os outros jogos da terça são Bolívia x Argentina, às 17h; Equador x Uruguai, às 18h; Venezuela x Paraguai, às 19h, e Chile x Colômbia, às 21h30. Acompanhe os placares dos jogos na tabela.

Eliminatórias da Eurocopa. Na terça (12), são três jogos às 15h45: Espanha x Chipre, Itália x Ucrânia e Bélgica x Estônia.

Ana e Wilton na final do Masterchef. Depois de três eliminações na semana passada, os cozinheiros Wilton e Ana Carolina chegam à final do Masterchef, programa que retoma a exibição ao vivo nesta terça (12), às 22h30 na Band TV. Será uma final "de lutadores", na expressão do jurado Erick Jacquin: Wilton é professor de música no interior de São Paulo e se apresenta como pessoa não-binária, veste roupas femininas e usa batom, às vezes; Ana Carolina trabalha como bodypiercer no Grajaú, distrito na periferia da capital paulista.

****************************

Brasileirão. Na quarta (13), às 21h30, jogam Flamengo x Athletico e Inter x São Paulo, pela 23ª rodada. Acompanhe os placares e a pontuação de cada time na tabela do campeonato.

Serviços e comércio. O IBGE divulga os resultado do setor de serviços em julho, na quinta (14), e na sexta (15) apresenta os números do comércio em julho. Também na sexta será divulgada a PNAD Contínua com o tema Características Adicionais do Mercado de Trabalho 2022.

Falta pouco para o fim. A CPMI do 8 de Janeiro tem agendado para a quinta (14) o depoimento do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto. A área do acampamento bolsonarista em Brasília era de responsabilidade do oficial militar, que em várias ocasiões evitou a remoção dos manifestantes golpistas.

Caubóis gays em filme de Almodóvar. Um dos destaques nas estreias de cinema na quinta (14) é A Noite das Bruxas, em que o detetive Hercule Poirot, criação de Agatha Christie, volta a ser interpretado por Kenneth Branagh. O ator também dirige, e no elenco estão Tina Fey e Jamie Dornan. Veja fotos aqui. Também chegam às salas de cinema Estranha Forma de Vida, de Pedro Almodóvar, em que Pedro Pascal e Ethan Hawke interpretam um casal de caubóis, e A Última Rainha, uma produção de época, cuja história se passa em Argel no século 16, filme exibido na Mostra Mundo Árabe de Cinema, em São Paulo.

Brasileirão. Na quinta (14), são quatro jogos: às 19h, tem Fortaleza x Corinthians e Santos x Cruzeiro; às 20h, Coritiba x Bahia; às 21h30, Bragantino x Grêmio. Na sexta (15), Cuiabá x América-MG às 20h, e Palmeiras x Goiás às 21h30.

Fórmula 1. Para o Grande Prêmio de Singapura no domingo (17), os treinos livres começam às 6h30 de sexta (15).

Premiado em Veneza estreia na Netflix. Três estreias na Netflix na sexta (15): Amor à Primeira Vista, O Conde e a quarta temporada de Atlanta. No Festival de Cinema de Veneza, encerrado no sábado (9), O Conde venceu o prêmio de Melhor Roteiro, entregue ao diretor chileno Pablo Larraín. No filme, o ditador Pinochet é um vampiro que suga o sangue das vítimas e rejuvenesce. Leia em Splash sobre as premiações.

*****************

Brasileirão. No sábado (16), jogam Vasco x Fluminense, às 16h, e Atlético-MG x Botafogo, às 21h.

Futebol na Europa. Pelo Campeonato Espanhol, jogam Barcelona x Betis, às 16h de sábado (16); pelo Campeonato Inglês, tem Wolverhampton x Liverpool, às 8h30, e três jogos às 11h: Manchester United x Brighton, Tottenham x Sheffield United e West Ham x Manchester City.