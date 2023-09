CPI do 8/1 ruma para o final com depoimento de Mauro Cid e general Dutra

Mesmo sem acordo, a base do governo Lula já tem votos para emplacar o depoimento do general Gustavo Henrique Dutra, que estava à frente do Comando Militar do Planalto no dia das invasões. A área do acampamento bolsonarista em Brasília era de responsabilidade do oficial militar, que em várias ocasiões evitou a remoção dos manifestantes golpistas.

Outro nome certo para voltar à CPI é o do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro (PL). Na sua primeira convocação, ele permaneceu calado, mas agora a expectativa é de mudança de atitude após ele responder às perguntas durante três longos depoimentos na Polícia Federal.

Ainda não há data para esses depoimentos.

Ex-comandante da PM do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto será indiciado Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado

Quem cada lado quer chamar

Os governistas têm uma prioridade para ouvir: o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). A pressão para sua convocação aumentou depois que o hacker Walter Delgatti falou que ambos mantiveram um encontro em que discutiram formas de desacreditar as urnas eletrõnicas.