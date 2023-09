As cirurgias estão marcadas para a terça-feira (12) e não há estimativa do tempo de recuperação nem previsão de alta.

Postagem 7 de setembro

Bolsonaro, que nos últimos feriados de 7 de setembro gerou polêmicas ao ofender ministros do Supremo e questionar infundadamente o sistema eleitoral brasileiro, divulgou hoje um vídeo com as celebrações do Dia da Independência do ano passado, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. "Deus, pátria, família e liberdade", escreveu.

Aliados do ex-presidente usaram as redes sociais para criticar a primeira cerimônia de 7 de Setembro do terceiro governo do presidente Lula (PT). O número de pessoas que estavam na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, também foi alvo de sarcasmo dos bolsonaristas.