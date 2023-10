Duelo de ginastas campeãs. A seleção brasileira feminina de ginástica artística faz na segunda (2) as primeiras provas no Mundial que acontece na Antuérpia, na Bélgica. Valendo vaga nas Olimpíadas de Paris, a competição retoma o confronto entre duas campeãs, a brasileira Rebeca Andrade, 24 anos, e a norte-americana Simone Biles, 26 anos. Medalhista olímpica em Tóquio e campeã mundial com Baile de Favela, Rebeca incluiu Anitta e Beyoncé em sua nova série para o solo. Reportagem da Folha de S.Paulo recupera a trajetória de Simone Biles no Mundial: são 25 medalhas, 19 de ouro. A pressão sobre as meninas brasileiras aumenta porque a seleção masculina, que começou a competir no sábado (30), ficou sem vaga olímpica por equipes por muito pouco. Foram 12 as seleções classificadas, e o Brasil ficou em 13º lugar, atrás de um país em guerra, a Ucrânia. Mas os ginastas brasileiros ainda podem ter três vagas individuais em Paris. Leia em Olhar Olímpico. Na quarta (4), começa no Vaticano a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, com a inclusão histórica de mulheres entre os participantes com direito a voto, pela primeira vez. O evento reúne bispos da Igreja Católica do mundo inteiro e também não religiosos (são 464 participantes), sendo que as mulheres já estiveram lá como auditoras. Outra novidade vai ser o uso de tablets para votar. Na pauta das reuniões estão a atitude pastoral diante da comunidade LGBTQIA+, o papel da mulher na Igreja e o casamento sacerdotal, entre outros temas. No sábado, o papa Francisco nomeou 21 novos cardeais. ************************ Libriana. 2 de outubro é dia do aniversário da magistrada Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2011. Ela presidiu a Corte durante as eleições de 2022 e comandou a reconstrução da sede em tempo recorde, depois do vandalismo dos golpistas em 8 de janeiro. Nesta segunda (2), Rosa Weber completa 75 anos e se aposenta compulsoriamente das atividades no STF. Melhoras. O Banco Central divulga na segunda (2) o relatório Focus com projeções para a taxa Selic, inflação, PIB e dólar. Na semana passada, o relatório melhorou a projeção para o PIB deste ano, para 2,92%, contra 2,31% de um mês atrás. As expectativas para a inflação ficaram estáveis, em 4,86%. Exportações e importações. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio apresenta na segunda (2) a balança comercial de setembro. Na primeira metade deste ano, a alta foi de 31,5% em relação ao mesmo período de 2022. Em agosto, o superávit foi de US$ 9,8 bilhões. Dívidas e juros. Na segunda (2), a partir das 14h, o Senado deve votar o relatório de Rodrigo Cunha (Podemos-AL) sobre o projeto dá continuidade ao Desenrola, programa de renegociação de dívidas. Na terça (3), expira a Medida Provisória que autorizou o programa. O texto do relator encarrega o Conselho Monetário Nacional de fixar o limite para os juros no cartão de crédito. Transportes. Às 18h de segunda (2), uma assembleia conjunta de funcionários do Metrô, CPTM e Sabesp vai decidir sobre a paralisação marcada para terça (3). Brasileirão. Às 20h de segunda (2), o Botafogo, líder com 51 pontos, enfrenta o Goiás. Acompanhe a classificação. Campeonato inglês. Tem Fulham x Chelsea, às 16h de segunda (2). **************************** Testemunha. A CPMI do 8 de Janeiro ouve Argino Bedin, empresário apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e investigado como financiador de atos golpistas. Bedin teve as contas bloqueadas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Abaixo do patamar. O IBGE divulga às 9h de terça (3) os resultados da indústria em agosto. Em julho, houve recuo na atividade industrial. Turismo contido. Às 10h de terça (3), a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência sobre o valor das passagens aéreas e a diminuição de voos nos aeroportos, com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino. Vôlei masculino de olho em Paris. No Maracanãzinho, no Rio, o Brasil venceu o Catar na estreia da competição, no sábado (30), e também bateu a República Tcheca, de virada, neste domingo (1º). Os próximos jogos são contra a seleção da Alemanha, na terça (3), às 20h30, e contra a Ucrânia, na quarta (4), no mesmo horário. Copa Sul-Americana. Às 21h30 de terça (3), tem Fortaleza x Corinthians. Na quarta (4), jogam Defensa Y Justicia e LDU, às 19h. Champions League. São quatro jogos na terça (3), às 16h: Manchester United x Galatasaray; Copenhagen x Bayern de Munique; Lens x Arsenal; Napoli x Real Madrid. ****************** Aulas de vida no mar. Considerado uma "embaixada flutuante" da Itália, o veleiro militar Amerigo Vespucci faz uma tour pelo mundo e aporta em Fortaleza (CE) na quarta (4), no porto de Mucuripe, onde fica até 8 de outubro. Vai estar aberto para visitação no sábado (7), guiada e gratuita. Leia em Nossa sobre o navio-escola que visitará 28 países. Pacotes suspensos. A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza na quarta (4), às 15h30, audiência sobre a suspensão da emissão de passagens da empresa 123 Milhas, com a presença do ministro Celso Sabino. Libertadores. Depois de um empate eletrizante em 2 a 2 no Maracanã lotado, Internacional e Fluminense voltam a se enfrentar na quarta (4), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, valendo vaga na final. Acompanhe os placares na tabela. Champions League. Na quarta (4), mais quatro jogos, todos às 16h: Borussia Dortmund x Milan; Newcastle x PSG; RB Leipzig x Manchester City; Porto x Barcelona. ****************************** Constituição Cidadã. A Constituição brasileira, promulgada em 1988, completa 35 anos em 5 de outubro. Neste ano, a Carta ganhou a primeira tradução em lingua indígena, o nheengatu. "Aprendi que o nheengatu é uma língua do tronco do tupi-guarani e legou para a língua brasileira milhares de vocábulos, o nosso sotaque nasal e com prevalência de vogais, que em conjunto com a herança de outros idiomas indígenas e dos idiomas africanos, caracteriza a nossa língua como única e uma das mais ricas do mundo", disse a ministra Rosa Weber, então presidente do STF, no lançamento. Violência. A CPMI do 8 de Janeiro ouve na quinta (5), a partir das 9h, o subtenente da PM Beroaldo José de Freitas Júnior, que ficou ferido ao agir para conter os manifestantes dos atos golpistas. Libertadores. Nesta quinta (5), às 21h30, o Palmeiras enfrenta o Boca Juniors no Allianz Parque, depois do empate em 0 a 0 na Bombonera. Vale vaga na final. Futebol feminino. Na Colômbia, a Copa Libertadores Feminina acontece de 5 a 21 de outubro, e tem Corinthians, Palmeiras e Internacional como representantes do Brasil. São 16 equipes na fase de grupos. Na quinta (5), o Palmeiras enfrenta o Barcelona do Equador, às 15h. Veja os próximos jogos na tabela. O Protetor 3 leva Denzel Washington à Itália. Multipremiado com Oscar, Globo de Ouro e Urso de Prata, Denzel Washington reencontra em O Protetor 3 a atriz Dakota Fanning, que era uma criança, em 2004, quando os dois protagonizaram Chamas da Vingança. No filme anterior da série, a batalha final do ex-agente da CIA Robert McCall se dá contra um agente corrupto interpretado por Pedro Pascal, diante do mar revolto, com destruição antológica dos corpos. Para O Protetor 3, o diretor Antoine Fuqua disse que precisou proteger Denzel dele mesmo, nas cenas de ação. Veja o trailer. Na quinta (5) também estreiam nos cinemas Rodeio Rock e Uma Família Extraordinária. *************************** Culpados da morte. Termina na sexta (6) o prazo para o julgamento em plenário virtual no STF de recurso que discute se o Estado do Rio de Janeiro pode ser responsabilizado pela morte de vítima de disparo de arma de fogo, durante operações policiais ou militares, em caso de perícia inconclusiva quanto à origem do disparo. Brasil x Cuba, pré-olímpico. A seleção brasileira de vôlei masculino volta às quadras na sexta (6) contra Cuba; no sábado, pega o Irã, e no domingo, a Itália, sempre às 10h, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Fórmula 1. O Grande Prêmio do Qatar acontece no domingo (8), às 14h. Na véspera, o treino classificatório para a corrida sprint começa às 10h, com a corrida sprint às 14h30. Brasileirão. Os jogos de sábado (7) são Goiás x Bahia, às 16h; Vasco x São Paulo, às 18h30, e Corinthians x Flamengo, às 21h.