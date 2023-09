Vaticano confirma que próximo Sínodo terá bispos chineses

CIDADE DO VATICANO, 21 SET (ANSA) - O Vaticano revelou nesta quinta-feira (21) que o próximo Sínodo dos Bispos, que será em outubro, terá 464 participantes, entre eles religiosos chineses, russos e ucranianos.

Entre as pessoas que marcarão presença na assembleia, que reúne bispos da Igreja Católica do mundo inteiro, 364 são membros do Sínodo, incluindo o papa Francisco.