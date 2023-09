Sem brasileiros, papa Francisco nomeia 21 novos cardeais

15 diferentes nacionalidades

Cerimônia de consistório, liderada pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 30 de setembro de 2023 Imagem: VATICAN MEDIA/via REUTERS

Na lista dos novos cardeais há 15 diferentes nacionalidades, vários deles de regiões onde a Igreja Católica está em plena expansão, como a África e a Ásia. A América Latina conta com cinco representantes, mas só três poderão participar de um eventual conclave: dois argentinos - o monsenhor Víctor Manuel Fernández e o arcebispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi - e um colombiano, o arcebispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio. Não há brasileiros entre os novos cardeais.

Entre os escolhidos também há clérigos de duas áreas geopoliticamente delicadas: o patriarca latino de Jerusalém, a principal autoridade católica na Terra Santa, e o bispo de Hong Kong, crucial para tentar melhorar as relações do Vaticano com a China comunista. A nova lista de cardeais também inclui os arcebispos de Juba, no Sudão do Sul, da Cidade do Cabo, na África do Sul, e de Tabora, na Tanzânia.

A Europa, cuja representação no Vaticano baixou nos últimos dez anos, teve oito cardeais nomeados, entre eles o português Américo Aguiar, de 49 anos, o mais jovem da lista. Dois franceses também foram convocados por Francisco: François Bustillo, bispo de Ajaccio, na Córsega, e Christophe Pierre, ex-embaixador do Vaticano nos Estados Unidos.

Evolução da Igreja Católica

Com as escolhas, o papa deixa claro sua intenção que as mudanças que vêm realizando na Igreja Católica sejam perpetuadas. Sensível às causas dos desfavorecidos e às comunidades minoritárias, Francisco busca promover o clero dos países em desenvolvimento aos principais escalões da Igreja, rompendo com a prática de destacar sistematicamente os arcebispos titulares de grandes dioceses.