Nadando em dinheiro, com ou sem praia. A lista mais recente da Forbes mostra que São Paulo é o estado com mais bilionários do Brasil: são 105 pessoas que, juntas, somam patrimônio de R$ 509 bilhões. Eduardo Saverin, cofundador da Meta, tem R$ 83,5 bilhões, é o segundo no ranking nacional e o primeiro na lista paulista. A brasileira mais endinheirada, Vicky Safra, nasceu na Grécia e vive na Suíça.

No Rio de Janeiro, os bilionários são 40, menos da metade dos paulistas. Também as praias de Santa Catarina atraem bilionários, dezenas, são 35 super-ricos por lá, entre eles Luciano Hang, das lojas Havan. Na sequência surgem Rio Grande do Sul (20 bilionários), Minas Gerais (19), Ceará (17) e Paraná (7). A oitava posição é um empate entre Goiás e Pernambuco, com seis bilionários cada um. Leia aqui.

ONU denuncia violência contra negros. Com baixa representação na vida política, a população negra no Brasil continua sendo alvo da violência policial, e a impunidade "generalizada" é ainda uma realidade para ativistas diante de crimes e ameaças.

O alerta foi emitido nesta terça (5) pela ONU (Organização das Nações Unidas), escreve Jamil Chade. O resultado da investigação será submetido ao Conselho de Direitos Humanos em outubro, quando o governo Lula planeja enviar a Genebra, na Suíça, a ministra Anielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, morta a tiros no ano eleitoral de 2018.

Justiça suspende material de escolas paulistas. Foi rápida e necessária a reação da Justiça e do Ministério Público de São Paulo contra a má qualidade dos slides usados em escolas públicas. Os graves problemas no material didático, que incluem erros de português, erros de informação em aulas de história, mapas em língua estrangeira e até omissão, nas aulas de ciências, sobre prevenção de doenças com vacinas foram revelados pelo UOL. Ignorar que vacinas salvam vidas não é erro inocente, ampliado em rede gigante de ensino. Está mais para atentado contra a saúde pública.

Na segunda (4), uma decisão da juíza Simone Gomes Casoretti atendeu a pedido da deputada Bebel Noronha (PT) e determinou, em caráter liminar, que o governo paulista suspenda o uso do material. E o Ministério Público de São Paulo deu prazo de 10 dias para o governo de Tarcísio de Freitas responder sobre produção, revisão, distribuição e custos dos slides, entre outros pontos.

Mauro Cid fez desabafos sobre Bolsonaro. Em conversas com Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid admitiu, em abril, antes de ser preso, que se sentia arrastado para a lama. O militar está detido desde maio por suposta fraude no cartão de vacinas.

A colunista Juliana Dal Piva, que obteve mensagens do celular de Cid com exclusividade, escreve que buscar presentes recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro era algo "corriqueiro", segundo Mauro Cid.

Duplas de Bia e de Luisa Stefani avançam. A luta agora é por vagas no topo do mundo, nas semifinais das duplas femininas do US Open (o Aberto dos EUA), último Grand Slam do ano. Com torcida animada, Bia Haddad e Victoria Azarenka venceram na segunda (4) e avançaram para as quartas de final, elas enfrentam na quarta (6) a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva.

A etapa das quartas já havia sido conquistada na véspera pela dupla Luisa Stefani e Jennifer Brady, que têm como adversárias, nesta terça (5), a americana Bernarda Pera e a polonesa Magda Linette. Na competição de simples, a tenista tunisiana Ons Jabeur, que perdeu para Bia em Roland Garros, foi eliminada por uma jovem de 20 anos, a chinesa Qinwen Zheng. Número 5 no ranking mundial, Jabeur deixou o estádio ovacionada. Ainda sobre novas gerações, o carioca João Fonseca, de 17 anos, venceu mais uma e está nas oitavas do torneio juvenil do US Open. Veja a programação.

Veneza aplaude o matador metódico de Fassbender. O tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza recebeu na segunda (4) um protesto feminista contra a presença de cineastas supostamente envolvidos em casos de violência sexual. Mulheres com os seios expostos gritavam "apaguem os refletores sobre os estupradores" e distribuíam panfletos sobre protagonistas de escândalos.

Em Splash, Flavia Guerra escreve sobre dois homens com legiões de fãs, artistas que se aplaude antes dos créditos de abertura: o cineasta David Fincher e o ator Michael Fassbender. Eles estão juntos em O Assassino, que fez a première em Veneza. "Um assassino frio, quase psicopata, mas com uma humanidade que queima em fogo baixo internamente, faz do personagem um dos grandes papéis de Fassbender", elogia a colunista. E olha que Fassbender já fez papel difícil. Veja o trailer e acompanhe a cobertura.