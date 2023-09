Nas conversas que manteve por WhatsApp com o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também fez desabafos sobre o ex-chefe. Cid admitiu que se sentia sendo arrastado para a lama por causa de Bolsonaro.

No dia 4 de abril, Wajngarten enviou um texto do jornalista Ricardo Noblat, no portal Metrópoles, que tinha o título "Bolsonaro arrasta com ele para a lama seus mais fiéis servidores". O oficial é citado no texto junto a outros ex-auxiliares do núcleo mais próximo de Bolsonaro. Ao ler a mensagem, Cid responde: "Não deixa de ser verdade".

As mensagens e imagens do celular de Cid foram obtidas com exclusividade pela coluna. Procurado, Wajngarten não quis comentar o teor dos diálogos. A defesa de Mauro Cid disse que "não tinha nada a declarar".