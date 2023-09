Com relação à morte de João Pedro Matos Pinto em 2020, três policiais civis foram acusados de "homicídio duplamente qualificado" devido a circunstâncias agravantes e fraude processual com relação à suposta adulteração da cena do crime. A primeira fase do julgamento foi aberta em setembro de 2022, com uma primeira audiência em maio de 2023. Em relação à ação civil, uma decisão estava pendente depois que o Estado do Rio de Janeiro contestou alguns elementos, notadamente a necessidade de um pedido de desculpas e um memorial, e o valor a ser pago em danos morais.

Com relação à morte de Luana Barbosa dos Reis Santos, em 2016, não foi marcada data para o julgamento de três policiais militares, aguardando decisões sobre recursos pré-julgamento de ambas as partes, inclusive com relação ao restabelecimento de circunstâncias agravantes à acusação criminal de homicídio. Em relação à ação civil, em agosto de 2022, um tribunal superior confirmou uma decisão anterior que considerou o Estado de São Paulo responsável pela morte e ordenou indenização para sua mãe e filho. Uma decisão judicial estava pendente com relação à execução da sentença.

De acordo com a ONU, o Brasil forneceu informações sobre os casos e também se referiu a políticas, instrumentos e treinamentos voltados para o enfrentamento da violência contra grupos vulneráveis, regulando o uso da força e reduzindo a letalidade policial, e os esforços em andamento para revisar e atualizar os regulamentos e a doutrina relacionados.

Baixa participação e impunidade generalizada

Mesmo assim, a conclusão da ONU é de que ainda existe uma baixa participação de negros na vida política e pública.

De uma forma geral no mundo, a entidade destaca as dificuldades de penetração dos afrodescendentes nos partidos políticos e o apoio financeiro insuficiente para as campanhas, o que prejudica a oportunidade de serem eleitos. Políticos afrodescendentes, inclusive mulheres, relataram ter sido submetidos a abuso e violência racial, on-line e off-line.