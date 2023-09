Os descontos fictícios nas farmácias brasileiras. O clima de eterna Black Friday das farmácias brasileiras, com remédios com mais de 50% de descontos o ano inteiro, é enganoso, escreve Amanda Rossi. "Os preços cheios são inflados. E o desconto aplicado sobre eles, uma ficção". A repórter explica o truque: é como ganhar 50% de desconto sobre um preço que é o dobro do real. No final, não teve desconto nenhum.

Algumas redes de farmácias só reduzem o preço mediante entrega do CPF. Com o remédio mais consumido no Brasil, a losartana, usada para controlar a pressão, funciona assim: em quatro das maiores redes de farmácias do país, o preço cheio do genérico em agosto era idêntico: R$ 24,39; todas as farmácias ofereciam descontos, que variavam de 63% a 68%; ao final, o produto custava de R$ 7,81 a R$ 9,05. Leia aqui.

Sessões extraordinárias com frases memoráveis. "Tenha dó". Já concorre a frase do ano, num ano pródigo em frases boas sobre os escândalos de Brasília, lista onde constam "não existem diamantes grátis", de Rubens Ricupero, e aquela do Vingador contra a SWAT, de Flavio Dino. "Tenha dó" foi uma súplica polida, de magistrado, do ministro Alexandre de Moraes, pronunciada quando o ministro André Mendonça ensaiava uma suspeita de rede social sobre a falta de segurança no Palácio do Planalto durante os ataques de 8 de janeiro. Pode significar "tenha piedade da nossa paciência".

"A cadeira em que o senhor está sentado estava lá na rua no dia da invasão". Essa é do ministro Gilmar Mendes para o colega Nunes Marques. Os móveis históricos do Supremo Tribunal Federal saíram despedaçados depois da depredação, partiram em caminhões de entulho após os ataques de fúria dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sessões extraordinárias pautadas pela ministra Rosa Weber, o STF começou a condenar na quinta (14) os réus acusados de tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Leia aqui.

Lula viaja para Cuba e Nova York. Entre hoje e amanhã (16), o presidente Lula participa em Havana, capital de Cuba, da Cúpula do G77 + China. O grupo criado em 1964, com 77 países-membros, foi ampliado e atualmente é composto por 134 nações em desenvolvimento do sul global pertencentes à Ásia, África e América Latina. Após o encontro em Havana, Lula segue para Nova York, nos Estados Unidos, para a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

Uma fera, Yoda, caçando um fugitivo. Na hora mais escura, quando havia risco de um criminoso revidar com tiros, foi um cão farejador que se lançou à frente, seguido por policiais fortemente armados. Yoda, o pastor belga que integra uma equipe com sede no Texas (EUA), só tinha os dentes como armas letais, e a mordida em Danilo Cavalcante funcionou.

A quinta (14) foi o dia de conhecer melhor o cão decisivo na megaoperação policial. O bicho tem quatro anos e obedeceu ao comando "morde e segura". A penitenciária de segurança máxima para onde o brasileiro fugitivo foi levado fica na Pensilvânia (EUA), foi inaugurada há poucos anos e tem capacidade para 3.830 detentos. Veja aqui.

Curta-metragem de Almodóvar chega aos cinemas. Com Estranha Forma de Vida, o cineasta Pedro Almodóvar faz uma provocação ao gênero de faroeste, dominado por machões insensíveis, escreve Leonardo Sanchez na Folha de S.Paulo. Os protagonistas são Pedro Pascal e Ethan Hawke, e as cenas eróticas dos caubóis enrustidos são mais sutis do que explícitas. Para Roberto Sadovski, "Almodóvar parte de uma situação de extrema intimidade antes de expandir seu escopo para a violência inerente da fronteira". Leia em Splash.

No cinema brasileiro, seguem em cartaz o documentário Retratos Fantasmas, que nesta semana foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na disputa ao Oscar. Em Plano Geral, Flavia Guerra e Thiago Stivaletti comentam a lista de finalistas e também os filmes selecionados para o Festival do Rio. Em Universa, Cristina Fibe escreve sobre as escolhas perigosas do drama Angela, em que a atriz Isis Valverde interpreta a vítima de um feminicídio real, o de Angela Diniz, morta a tiros pelo namorado em 1976. Leia aqui.

Programas de domingo: ver o cometa e Ivete Sangalo. Concorrência dura de atrações. Este domingo (17) traz o melhor momento para ver o cometa Nishimura, a olho nu, quando ele estará mais perto do Sol. O corpo rochoso e gelado vai liberar uma trilha verde e, para quem está no Brasil, ou no hemisfério sul em geral, o melhor horário para observação será à noite. Veja em Tilt como fazer.

Na TV Globo, o programa Pipoca da Ivete recomeça reformulado em segunda temporada, com novidades como a competição musical "Meu Namorado é Melhor". Neste domingo, para a estreia do quadro "Sobe no Trio", Ivete Sangalo recebe Thiaguinho e os dois percorrem a orla de Salvador, na Bahia. A cantora Anitta e os atores José Loreto e Clara Moneke também fazem participações especiais na estreia.