'Pequeno Príncipe', 'cadeira na rua', 'estrelinha no céu': as frases no STF

Vossa excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo? Tenha dó.

Alexandre de Moraes para o colega André Mendonça

Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó vossa excelência.

André Mendonça ao rebater Moraes

Cadeira do STF na rua

Vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque, nem de um incidente, ministro Kassio [Nunes Marques]. A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua no dia da invasão.

Gilmar Mendes, ministro do STF