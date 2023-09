Fuga impossível? Danilo vai para presídio de segurança máxima; conheça

Danilo foi levado para a penitenciária que fica no condado de Montgomery, próximo a Chester. O lugar foi inaugurado em 2018, tem um perímetro territorial de 2,4 km e capacidade para 3.830 detentos.

A penitenciária é dividida em duas alas: leste - para criminosos de alta periculosidade - e a oeste, para quem viola a liberdade condicional ou que vai cumprir pena pela primeira vez.

Os dados do Departamento de Correções da Pensilvânia (DCP) indicam que os dois setores formam um condomínio de 15 unidades, sendo que cada uma pode abrigar no máximo 282 detentos em leitos. Atualmente, trabalham no presídio cerca de 1200 funcionários.

Em um vídeo divulgado pelo canal jornalístico Penn Live, é possível notar que dentro das celas foram colocadas camas no estilo beliche com duas acomodações para os presos. Em cada espaço também tem uma pia, um vaso sanitário - ambos de aço -, um armário pequeno e uma mesa e cadeira acopladas.

A área principal de banho de sol tem uma quadra de basquete e do outro lado existe um gramado extenso, mas cercado de grades altas de quatro metros de altura e arames farpados. Na frente há também outra estrutura de grade com armadilhas cortantes na parte superior e inferior para evitar uma possível fuga por debaixo da terra.