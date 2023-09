Em depoimento que compõe a delação premiada à Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid relatou que, após a derrota na eleição, Jair Bolsonaro recebeu do assessor Filipe Martins uma minuta de decreto para convocar novas eleições. A minuta incluía a prisão de adversários, escreve Aguirre Talento. Segundo o relato de Cid, Bolsonaro submeteu o teor do documento em conversa com militares de alta patente. O delator disse ainda que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista, mas não houve adesão do Alto Comando das Forças Armadas. Para os investigadores, os atos golpistas de 8 de janeiro começaram a ser planejados nestas primeiras articulações. Leia aqui. Veja como se proteger do calor recorde. O golpe de calor é bem mais perigoso que a insolação, registra reportagem de VivaBem. Ele pode ser desencadeado por exposição direta ao sol ou por esforço físico excessivo num ambiente quente. Esse superaquecimento desencadeia inflamação e pode ser fatal em menos de 24 horas. No caso de insolação, a pessoa deve se resfriar com toalhas molhadas, beber água e ficar deitada de costas, até que os sintomas desapareçam. Leia também sobre os piores horários para a exposição ao sol nestes dias com temperaturas extremas em várias cidades do Brasil. Bilionário brasileiro investe em tecnologia. Eduardo Saverin, o segundo brasileiro mais rico na lista da Forbes, é discreto nas redes sociais. Ele foi colega de turma de Mark Zuckerberg na Universidade de Harvard, participou da criação e ascensão do Facebook no mundo, mas desistiu do negócio. Atualmente, Saverin mora em Singapura e investe em empresas de tecnologia em três continentes. A fortuna do brasileiro nascido em São Paulo, em 1982, neto de família rica, é estimada pela Forbes em US$ 16,9 bilhões (cerca de R$ 82,2 bilhões). Lula e Biden unidos por melhorias no trabalho. No encontro com o presidente Lula que lançou uma parceria para fortalecer os direitos trabalhistas no Brasil e nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden se empolgou e falou até em distribuição de riqueza. "Não queremos que só uma classe se saia bem. Queremos que os pobres tenham oportunidades de subir na vida, e essa visão é impulsionada por uma força trabalhista forte. É por isso que o meu governo tem sido chamado de o governo mais pró-sindicatos da história dos EUA. [...] Os lucros sem precedentes devem se traduzir em salários mais altos". Lula também sonha alto: quer fazer chegar a valorização do salário e dos sindicatos no âmbito do G-20, grupo cuja presidência o Brasil vai assumir oficialmente em dezembro. Para Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington (EUA), o tema dos empregos é um marco e interessa a Biden por conta das eleições próximas. Veja a análise no UOL News. CEF reduz juros após baixa da taxa Selic. Logo após a confirmação do corte na taxa Selic para 12,75% ao ano, a Caixa Econômica Federal anunciou na quarta (20) que vai reduzir os juros de linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Segundo o banco, o juro médio das linhas de crédito consignado vai cair de 1,61% ao mês para a partir de 1,55% ao mês, incluindo as opções para beneficiários do INSS ou de consignado privado. Para micro e pequenas empresas, o banco reduziu em 0,22 ponto porcentual as taxas mensais da linha de capital de giro, que agora começam em 0,99%. O prazo de pagamento passa a ser de até 60 meses, e também as médias e grandes empresas serão beneficiadas com juros menores. Os atletas brasileiros que vão para o Pan. Os Jogos Pan-americanos de Santiago, no Chile, começam em 20 de outubro, e o Brasil vai chegar lá com a maior delegação da história. A convocação deve sair nesta quinta (21) para os cerca de 620 atletas, escreve Demétrio Vecchioli em Olhar Olímpico. Quem vai e quem não vai: no atletismo, Alison dos Santos, o Piu, interrompeu planos de férias e vai a Santiago. No judô, a medalhista olímpica Mayra Aguiar não vai, e a judoca Samanta Soares disputa na categoria até 78 kg. No tênis masculino e feminino, competindo em simples ou duplas, a equipe brasileira tem Luisa Stefani, Luisa Pigossi, Carol Meligeni, Thiago Monteiro, Marcelo Demoliner e Gustavo Heide. Entre as surfistas, Silvana Lima participa do Pan tentando vaga nos Jogos de Paris. "Claudinho foi um anjo", diz Buchecha. Quando Claudinho morreu, aos 26 anos, o compositor Buchecha quase desistiu de tudo. A força para sair do quarto em que se escondia veio de um apoio inesperado, da homenagem que crianças começaram a fazer na frente da casa. "Foi quando percebi que ainda tinha importância", ele contou em entrevista a Splash. No filme Nosso Sonho, que chega aos cinemas, Claudinho é interpretado pelo ator Lucas Penteado, e Buchecha, que assina a produção musical, por Juan Paiva. Estão na cinebiografia canções como Só Love, Conquista e Quero te Encontrar, contando a trajetória da dupla antes da fama e o sonho, que partiu de Claudinho, de ser MC. Um acidente destruiu a parceria em 13 de julho de 2002. Na volta de um show, o carro de Claudinho bateu em uma árvore, na Serra das Araras (RJ), e ele morreu na hora. Leia em Splash.