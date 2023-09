Parceria de Lula e Biden é marco na relação entre países, diz ex-embaixador

A teoria do Biden e do Lula é que a pouca importância dada aos trabalhadores fez nascer o autoritarismo exacerbado do Trump e do Bolsonaro aqui no Brasil. (...) O Biden está com problema nas eleições, está caindo a popularidade e ele aparecer para o trabalhador americano como um defensor dos direitos, das preocupações com relação à digitalização, inteligência artificial, é um ponto importante para a corrida eleitoral americana Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington

