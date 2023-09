Sol do meio-dia não é o mais quente; outro pode ser ainda pior

Isso faz com que a temperatura máxima do dia ocorra próxima das 15 horas durante o verão, quando os dias são mais longos, explica a meteorologista. "Considerando os dias de céu claro, tempo aberto, com predomínio de tempo firme e sol", completa Estael.

Segundo ela, em dias que começam com o tempo aberto e por volta das 13h ou 14h ficam nublados, a temperatura já não sustenta o aquecimento.

Cúpula de calor deixa 'janela' maior

No entanto, em momentos de cúpula de calor, o fenômeno que explica as temperaturas acima de 40ºC no Brasil em pleno inverno, esse período fica mais prolongado em comparação com dias em que a máxima é de 35º C.

Em uma situação de calor extremo, serão muitas horas seguidas por vários dias expostos a essa temperatura mais alta. Entre as 11h e 16h serão horas seguidas com temperatura extremamente alta. Se a máxima chega aos 45º C, muito provavelmente no final da manhã ela já atingiu entre 39º C e 40ºC.

Estael Sias

Como a temperatura é medida?

Os termômetros oficiais ficam a cerca de um metro e meio do solo para medir a chamada temperatura ambiente, dentro de um abrigo meteorológico - uma espécie de "casinha" que abriga o equipamento responsável por fazer a medição.