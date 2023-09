Sofás e geladeiras formando barricadas. Disputada por facções, a cidade histórica de Salvador, na Bahia, atravessa uma onda de violência, com uma média de 4,5 tiroteios por dia, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Ocorrências de bala perdida se tornaram mais comuns, e mais letais. A cidade teve 178 tiroteios com 151 mortes em julho de 2023, o mês de maior letalidade desde que o Instituto Fogo Cruzado começou a contabilizar casos.

Os grupos criminosos que atuam na Bahia são influenciados pelas principais facções do Brasil, o PCC, de São Paulo, e o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, escreve Luísa Carvalho para TAB. As facções se associaram a bondes (grupos de gangues) da Bahia, e o crime organizado de Salvador foi incorporando o "modus operandi" que leva terror às comunidades. "Um fenômeno crescente copiado do Rio é uma guerrilha que inclui implantar barricadas", conta Eustácio Lopes, presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Em agosto, a PM destruiu barricadas do tráfico em dois pontos.

Inelegível, Bolsonaro recorre e TSE está julgando. O Tribunal Superior Eleitoral deu início nesta sexta (22) ao julgamento em plenário virtual do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por oito anos. Os ministros podem votar até 28 de setembro. Na madrugada, o corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves, se manifestou contra a defesa.

Os embargos de declaração não têm poderes para alterar o mérito da decisão, mas esse tipo de recurso pode fazer com que os ministros reconheçam erros ou contradições no acórdão do julgamento. Por 5 votos a 2, Bolsonaro foi condenado por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. A defesa do ex-presidente pede, por exemplo, que a Justiça Eleitoral anule provas "obtidas em violação ao devido processo legal".

Quinto lote da restituição tem consulta liberada. Se você ainda não recebeu a restituição do Imposto de Renda, não desanime. A Receita Federal libera nesta sexta (22), a partir das 10h, a consulta ao quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023.

Veja aqui como consultar. Os pagamentos serão realizados no dia 29 de setembro, diretamente na conta bancária indicada pelo contribuinte.

Walewska, atleta do vôlei, morre aos 43 anos. A jogadora de vôlei Walewska Oliveira, a Wal, medalhista olímpica em Pequim e Sydney, morreu na noite de quinta (21). Ela estava em São Paulo a trabalho, e a causa da morte não foi divulgada. A atleta havia se aposentado das quadras no ano passado e apostava em produtos envolvendo liderança e alta performance. Leia aqui.

Disputando vaga nas Olimpíadas de Paris, a seleção brasileira de vôlei feminino encarou o luto, entrou em quadra em Tóquio e perdeu para a Turquia nesta manhã (22) por 3 sets a 0. Foi a primeira derrota, em cinco jogos, mas o pré-olímpico ainda não acabou. No sábado a seleção pega a Bélgica, às 4h, e no domingo tem Brasil x Japão, às 7h25.

STF derruba a tese do marco temporal. Comunidades indígenas comemoraram na quinta (21) a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou, por 9 votos a 2, a tese jurídica do marco temporal. Na próxima semana, o STF vai decidir sobre as indenizações a proprietários de terras que ocuparam as áreas indígenas de boa-fé.

Na contramão do entendimento da Corte, no Senado a Comissão de Constituição e Justiça discute um projeto de lei que fixa o ano de 1988 (o marco temporal) como limite para assegurar aos indígenas somente as terras já ocupadas até então. O texto será votado na próxima quarta (27). Veja o que acontece se o Congresso aprovar o marco temporal.

Documentário renova a beleza da música. Uma canção no disco Elis & Tom, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, segue imbatível na voz de Elis Regina. Muita gente tentou novas versões de O que Tinha de Ser, e a de Caetano Veloso (sozinho) possivelmente ocupa um segundo lugar honroso no ranking. Com Elis, cantando lá em Los Angeles (EUA), não há um suspiro a mais, nem a menos. Economia total, potência máxima.

Esse frescor do que se renova e melhora com o tempo foi transposto para o documentário Elis & Tom: Só Tinha de Ser Com Você, de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay, que chega aos cinemas. "Como fomos capazes de produzir tanta beleza?", pergunta Ruy Castro na Folha de S.Paulo. Em 1974, Elis tinha 28 anos e seu empresário era dois anos mais moço. Reportagem de TAB entrevistou Roberto de Oliveira sobre o sufoco que foram as gravações, a guerra de vaidades, os dois gênios às voltas com César Camargo Mariano, o marido de Elis no estúdio. "Eles só se entenderam mesmo quando as genialidades se encontram. A música começa a rolar, eles percebem a mágica."