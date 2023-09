Após STF derrubar marco temporal, o que acontece se Congresso aprovar tese?

Indígenas temem outros empecilhos às demarcações

O projeto em discussão no Senado não prevê apenas o marco temporal. Ele também pode anular demarcações que não seguiram esse critério, proíbe a ampliação das terras indígenas já demarcadas e prevê indenização a produtores rurais pelas benfeitorias nas fazendas que venham a ser desapropriadas.

Para o advogado Mauricio Terena, que representa a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) no STF, é quase certo que o Congresso buscará outras formas de limitar as demarcações.