TSE tem um voto para rejeitar recurso de Bolsonaro contra inelegibilidade

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou hoje (22) o julgamento do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a sua condenação por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições do ano passado. O ex-mandatário se tornou inelegível até 2030.

O corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves, deu o primeiro voto contrário à defesa de Bolsonaro. A discussão ocorre no plenário virtual da Corte e vai até a próxima quinta-feira (28).

O que alega a defesa de Bolsonaro