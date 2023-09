Estiagem mata os peixes e provoca desabastecimento. O governo federal prepara uma resposta emergencial ao estado do Amazonas para fazer frente a uma "estiagem extrema", disse a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) na quinta (28), quando o estado de emergência já havia sido decretado em 15 cidades, segundo a Defesa Civil. Manaus decretou emergência devido à seca que atinge o rio Negro. As autoridades federais trabalham com o governo estadual diante do risco em relação ao abastecimento de alimentos, água potável, produtos de higiene e remédios. Segundo a ministra do Meio Ambiente, 56 municípios de um total de 62 podem entrar em estado de emergência. A seca no Amazonas provocou mortandade de peixes devido ao baixo nível dos rios, particularmente o Juruá e Solimões, cujas águas são usadas para o abastecimento das comunidades. O Ministério da Defesa deve se juntar aos esforços para distribuir milhares de cestas básicas. Lula não transfere cargo para fazer cirurgia. O presidente Lula será submetido hoje (29) a uma cirurgia, em hospital de Brasília, com anestesia geral. Não está prevista a transferência do cargo para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lula vai passar por uma artroplastia total de quadril, na parte superior do fêmur direito, para implantar uma prótese, cirurgia considerada pelos médicos "complexa e segura", em que partes dos ossos são substituídos por peças de metal e porcelana. Leia aqui. Alckmin sai de Brasília em viagem oficial ao Ceará. Pela manhã, o vice-presidente se reúne com o governador Elmano Freitas (PT) no Palácio da Abolição, e à tarde visita o porto do Pecém. O retorno de Lula para os despachos no Palácio da Alvorada está marcado para a próxima terça. Arthur Lira da roça, como você nunca viu. Em Maceió, capital de Alagoas, Arthur Lira foi uma criança educada na linha dura de colégio de freiras e da família. O filho do ex-senador Benedito de Lira (PP) aprendeu cedo o apego ao senso prático, nos movimentos entre o Nordeste rural, da roça, e a capital, ou mesmo no castigo da ida a pé para a escola, quando ficou de recuperação em ciências. Reportagem de Carla Araújo e Felipe Pereira apresenta o presidente da Câmara dos Deputados, o CEO do centrão, sob outros pontos de vista. Lira foi rápido ao ligar para o recém-eleito presidente Lula e parabeniza-lo pela vitória, mesmo sendo aliado de bolsonaristas. Entre assessores e ex-assessores, ele é considerado um chefe tóxico, que valoriza a companhia dos filhos e a proximidade de uma churrasqueira. Leia em UOL Prime. Maria Bethânia canta Chico Buarque para Barroso. Maria Bethânia cantou o Hino Nacional na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal e também Todo o Sentimento, de Chico Buarque. Foi a escolha do ministro Luís Roberto Barroso para homenagear a mulher, Tereza, que morreu em janeiro, de câncer. A letra comoveu os convidados da sessão solene: fala de perdas, urgências e sonhos de reencontro. De máscara ali do lado, na véspera da cirurgia, o presidente Lula poderia brincar que Chico Buarque fez para ele o verso "um tempo que refaz o que desfez", por antecipação. Lula foi banido da vida política pelo poder Judiciário e retomou seus direitos pelo mesmo caminho. Ainda na véspera, a antecessora de Barroso, Rosa Weber, lembrou que em 9 de janeiro, um dia após a tentativa de golpe, as autoridades se deram as mãos e percorreram os Três Poderes desviando de cacos de vidro, cartuchos de bala e pedras para quebrar tudo. O próprio STF foi desfeito e refeito. O discurso de Barroso é um texto cortante, de frases curtas, cheio de memórias afetivas, que começa falando de gratidão e segue com declarações de amor ao Direito, aos brasileiros. Contra as pedradas de ódio, todo o sentimento. Leia a íntegra e assista aqui. Mundial de ginástica artística começa amanhã. A seleção brasileira masculina de ginástica artística chega com desfalques ao Mundial que começa no sábado (30), na Bélgica. Com gripe, o medalhista Arthur Zanetti entra como reserva; o ginasta Caio Souza, lesionado, só volta a treinar em 2024; e Tomás Florêncio, que viajou como titular, também teve lesão e não compete agora. A equipe precisa ficar entre as 12 primeiras nas eliminatórias para se classificar às Olímpíadas de Paris. A partir das 5h de sábado, vão se apresentar nos aparelhos Arthur Nory, Patrick Sampaio, Yuri Guimarães, Diogo Soares e Bernardo Miranda, escreve Demétrio Vecchioli em Olhar Olímpico. No feminino, a seleção tem Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Julia Soares, com Carolyne Pedro como reserva. Jogos Mortais X e as geringonças de mutilação. Em Jogos Mortais X, o diretor Kevin Greutert recupera o primeiro protagonista da série, John Kramer, o assassino Jigsaw. "Com ele, também retornam a ultraviolência e as vítimas mutiladas que fazem a festa dos fãs", escreve Roberto Sadovski. A criatura tenebrosa está com câncer, os brutos também adoecem, e parte para o México em busca de tratamento perigoso. "Quando se dá conta que tudo não passa de um esquema fraudulento para arrancar dinheiro de pacientes moribundos, ele sequestra os golpistas e os prende em suas geringonças de tortura", antecipa o crítico, para quem o banho de sangue está perdendo o seu lugar no tempo. Leia em Splash.