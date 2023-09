Com lugar de honra no STF, Bethânia canta hino em posse de Barroso; assista

A cantora Maria Bethânia intepretou o hino nacional durante a cerimônia de posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal. O arranjo executado foi de voz e violão — não foi cobrado cachê.

Durante sua rápida passagem pelo plenário antes do início da posse para testar o som, servidores e convidados aproveitaram para filmar e tirar fotos da cantora de forma discreta e sem grande tietagem. A notícia de sua presença, porém, levou a uma corrida por ingressos para a cerimônia.

A cantora se sentou na primeira fileira no lado esquerdo do plenário do STF — mesma fileira reservada a ministros do governo Lula como Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), e Camilo Santana (Educação).