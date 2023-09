Governo prepara envio de ajuda humanitária ao Amazonas por seca 'extrema'

Até ontem, o estado de emergência por conta da estiagem já havia sido decretado em 15 municípios, com 111.000 pessoas impactadas, segundo um comunicado emitido pela Defesa Civil estadual.

"A previsão é de que talvez sejam necessárias em torno de 300.000 cestas básicas" para auxiliar a população com bens de primeira necessidade, detalhou Marina Silva.

Além de prover os recursos para essa ajuda humanitária, o governo federal espera que o Ministério da Defesa se junte aos esforços para oferecer suporte logístico, acrescentou a ministra.

A seca no Amazonas provocou mortandade de peixes devido ao baixo nível dos rios, particularmente o Juruá e Solimões, cujas águas são usadas para o abastecimento das comunidades.

"A maioria da população daqui depende da água [do rio] para beber e atrapalha muito a vida dos comunitários devido a essa poluição que está tendo na água", disse à AFP Ingrid Ferreira, uma pescadora de 30 anos, na reserva do Lago do Piranha, no Amazonas.

Além disso, o nível baixo dos rios afetou o transporte fluvial, que é essencial nessa região.