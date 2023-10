Os donos da 123milhas transferiram dinheiro da empresa para contas pessoais e de parentes nas semanas que antecederam a bancarrota, quando milhares de clientes foram lesados com a suspensão das passagens e transtornos nos planos de viagem. De acordo com informações reveladas pela quebra de sigilo na CPI das Pirâmides Financeiras, em 31 de julho foram retirados R$ 13,5 milhões do caixa da firma. A 123milhas disse que a acusação é "leviana". Segundo o relator Ricardo Silva (PSD-SP), as retiradas de capital não cessaram nem depois de 18 de agosto, data em que as passagens aéreas deixaram de ser honradas. As conclusões analisaram pareceres da Polícia Federal e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). "Enquanto a empresa ficava pobre, os sócios ficavam ricos", disse Ricardo Silva. Em 29 de agosto, o pai dos sócios solicitou R$ 839 mil. Leia aqui. Brasileiros na guerra esperam por abertura de fronteira. A comunidade internacional, agências humanitárias e milhares de palestinos vivem a expectativa de que a passagem entre a Faixa de Gaza e o Egito possa ser aberta nesta segunda (16), quando se completam 10 dias dos confrontos violentos entre o grupo extremista Hamas e o exército de Israel. Mas diplomatas brasileiros, tanto em Ramallah como do lado egípcio da fronteira, garantiram ao UOL que o ponto de cruzamento continua fechado para a saída dos estrangeiros, escreve Jamil Chade. O Hamas também negou que haja um acordo neste sentido. Leia aqui. Água de cidades brasileiras contém agrotóxicos. Uma mistura de 27 diferentes tipos de agrotóxicos foi detectada na água consumida por parte da população de 210 municípios brasileiros — entre eles, São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Campinas (SP). As informações são resultado de um cruzamento de dados realizado pela Repórter Brasil com informações do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), do Ministério da Saúde, com testes feitos em 2022. A maioria dos exames identificou uma concentração dentro do limite considerado seguro pelo Ministério da Saúde, mas especialistas ouvidos pela reportagem revelam preocupação com o "efeito coquetel", a mistura de substâncias proibidas na água, que pode gerar consequências ainda desconhecidas ao organismo humano. Rebeca Andrade pediu para disputar o Pan. Poucos dias depois de voltar da Bélgica com a conquista histórica de cinco medalhas no Mundial de Ginástica, Rebeca Andrade não precisava disputar os Jogos Pan-americanos de Santiago. Mas ela pediu para ir ao Chile, escreve Demétrio Vecchioli. A ginasta não competiu nos anteriores por conta de lesões. A delegação brasileira leva um número recorde, 623 atletas, aos Jogos Pan-Americanos, que começam na sexta (20), na capital chilena. Na equipe de ginástica artística estão Carolyne Pedro, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Rebeca Andrade, Arthur Nory, Bernardo Miranda, Diogo Soares, Patrick Sampaio e Yuri Guimarães. Veja 10 curiosidades sobre os Jogos. Empresário se elege presidente no Equador. Daniel Noboa, ex-deputado de centro-direita, se tornou o presidente mais jovem da história do Equador, eleito no domingo (15) aos 35 anos. Ele derrotou Luísa González, candidata de esquerda ligada ao ex-presidente Rafael Correa. Foi uma campanha violenta, com um presidenciável assassinado a tiros em agosto, antes do primeiro turno. O presidente eleito é empresário, filho de um industrial do ramo bananeiro, e vai governar por um ano e meio, até 2025. Na campanha, Noboa prometeu criar empregos e oportunidades para os jovens. Leia aqui. "João sem Deus" ganha maratona na TV. O Canal Brasil exibe nesta segunda (16), a partir das 20h30, a primeira maratona com os três episódios de João sem Deus - A Queda de Abadiânia. A série de ficção recupera a história do médium João de Deus a partir do momento, em 2018, em que os crimes sexuais são denunciados e a casa de "acolhimento e cura" em Goiás (uma casa de horrores, por décadas) começa a ruir. O trio de atrizes Bianca Comparato, Karine Teles e Maria Clara Strambi protagoniza o drama junto de Marco Nanini, que interpreta o monstro estuprador de Abadiânia. O tema do abuso causa calafrios, são cenas de memórias atormentadas sobre violência contra mulheres, e meninas, e o elenco dirigido por Marina Person entrega atuações comoventes. "A dramatização consegue nos atingir em lugares que os documentários não alcançam", escreve Tony Góes na Folha de S.Paulo. Leia a crítica. Os episódios estão disponíveis no Globoplay. Libertadores Feminina lotada de brasileiras. Com goleadas, Palmeiras, Corinthians e Internacional garantiram vagas nas semifinais da Copa Libertadores Feminina. No domingo (15), as Brabas marcaram quatro gols contra o América de Cali, e vão enfrentar o time gaúcho, que busca o título pela primeira vez. Priscila fez três gols contra o Colo-Colo. O Palmeiras avançou depois de golear o paraguaio Olimpia por 6 a 0 no sábado (14). Os próximos jogos são terça (17) e quarta (18), e a final do campeonato acontece no sábado (21), no estádio Pascual Guerrero. Acompanhe na tabela.