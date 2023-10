Noboa vence eleições no Equador e se torna mais jovem presidente do país

O milionário é filho do magnata Álvaro Noboa, o mais rico do país e que tentou cinco vezes, sem sucesso, se tornar presidente do Equador. Ainda não há uma data confirmada, mas Daniel Noboa deve assumir a presidência em dezembro e governar até maio de 2025, quando prevê tentar a reeleição.

Esses cerca de 16 meses de governo servirão para completar o mandato do atual presidente Guillermo Lasso, que dissolveu o Parlamento para evitar um impeachment. A manobra é constitucional, mas implica sacrificar o próprio cargo.

Noboa terá o desafio de tirar o país da rota do crime organizado e, sobretudo, dos carteis do México e da Colômbia. Em apenas cinco anos o Equador, uma das nações mais pacíficas da América Latina, se tornou em um das mais violentas da região.

Mas, antes disso, o presidente eleito terá de lidar com os efeitos do El Niño. A partir do mês que vem fenômeno climático deve fazer estragos que terão forte repercussão na já fragilizada economia equatoriana.