Investigações da Polícia Federal identificaram dois coronéis em carta de oficiais da ativa pressionando o comandante do Exército a adotar postura de rompimento em 2022. Documentos obtidos pela Folha de S.Paulo revelam que a identificação dos militares foi feita a partir da análise de metadados do documento, recebido pelo tenente-coronel Mauro Cid em 22 de novembro de 2022. Giovani Pasini e Alexandre Castilho Bitencourt da Silva são os coronéis identificados nas investigações. O relatório da Polícia Federal deu base aos vários pedidos de prisão e de buscas e apreensão (entre os itens está o passaporte de Jair Bolsonaro) autorizados em 8 de fevereiro. Pasini se candidatou a deputado estadual no Rio Grande do Sul. Ele não quis comentar a autoria do manifesto. Bitencourt não foi localizado ainda. Leia aqui. Presidente do PL e Anderson Torres responderam às perguntas da PF sobre a trama golpista. A quinta-feira reuniu 11 depoimentos em Brasília e mais 11 em vários estados. Veja a lista dos investigados. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou calado e também recorreram ao silêncio o general Augusto Heleno e o almirante Almir Garnier, entre outros investigados. Presidente do PL, Valdemar Costa Neto depôs ontem por quase quatro horas. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça que foi preso e usa tornozeleira eletrônica, respondeu aos questionamentos por cerca de cinco horas. Na casa do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal foi encontrada a primeira minuta golpista, dias depois da invasão da Praça dos Três Poderes por apoiadores de Bolsonaro. Na av. Paulista, ato bolsonarista no domingo terá pulseira VIP e oração de Michelle. Dois trios elétricos vão servir de palco para os discursos. Além de Jair Bolsonaro, ex-presidente tornado inelegível pelo crime de abuso de poder, e investigado por tentativa de golpe, devem falar os deputados federais Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer e os senadores Magno Malta e Rogério Marinho, todos do PL. Três governadores confirmaram presença. Veja quem vai. Arrecadação federal cresce e chega a R$ 280,6 bilhões em janeiro. A Receita Federal divulgou ontem um resultado que representa crescimento real de 6,67% na comparação com janeiro do ano passado. É o maior valor para o mês da série histórica, iniciada em 1995. Os bons resultados foram influenciados pelo ingresso de recursos com as novas regras para a tributação dos fundos de investimentos exclusivos, pela renda de offshores e também por pagamentos atípicos tanto em 2023 quanto em 2024, sobretudo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que incide sobre o lucro das empresas. Vítima de Daniel Alves chora ao saber que a Justiça acreditou na denúncia de violência. Num escritório em Barcelona, a mulher que soube ontem da condenação do jogador brasileiro pelo crime de agressão sexual teve sentimentos conflitantes: a vítima chorou, riu, ficou paralisada. Ao UOL, a advogada Ester Garcia López afirma que vai recorrer da sentença de quatro anos e meio de prisão por considerar a pena branda para a gravidade do crime. Daniel Alves já está preso há 13 meses e pode começar a sair da cadeia no final de 2025. Mas ainda vai ficar em liberdade vigiada por cinco anos. Na noite da agressão na boate, funcionários acionaram um protocolo que incentiva as vítimas a fazerem a denúncia. Entenda a retrospectiva do caso. Ivete Sangalo é internada em hospital com pneumonia e cancela compromissos. Em rede social, a cantora informou aos fãs que está bem, recebendo tratamento médico adequado depois de enfrentar o desconforto de "uma tosse chata e muito repetitiva" na terça. Um dos compromissos cancelados foi o show que Ivete faria em cruzeiro comandado pela apresentadora Xuxa Meneghel. Leia aqui.