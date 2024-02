Na contramão de Bolsonaro, Valdemar e Anderson Torres não ficam em silêncio

Questionado se temia uma delação de Anderson Torres, o advogado não respondeu. Ele parece ter adotado uma estratégia diferente em relação aos demais bolsonaristas ouvidos hoje.

O depoimento do ex-ministro durou cerca de cinco horas. A defesa descartou delação e disse, à noite, que ele "respondeu serenamente a todas as perguntas que lhe foram formuladas". Torres foi preso na esteira da invasão às sedes dos Três Poderes e usa tornozeleira eletrônica. A primeira minuta golpista encontrada pela PF estava na casa dele. O documento foi localizado logo depois do 8 de Janeiro.

No dia da invasão às sedes dos Três Poderes, Torres estava nos Estados Unidos. O ex-presidente havia viajado para lá pouco antes de deixar o Planalto.

Anderson Torres esclareceu todas as dúvidas em relação aos fatos investigados e reafirma sua disposição para cooperar com as investigações. O ex-ministro acredita na Justiça e confia nas instituições brasileiras.

Nota da defesa do ex-ministro

Valdemar também fala

Outro que não ficou calado foi o presidente do PL. Ele respondeu as perguntas por cerca de três horas e 40 minutos.