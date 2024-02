Ato pró-Bolsonaro terá pulseira VIP, reza e trios em forma de L

O restante dos deputados será encaminhado para o veículo ao lado, que tem capacidade para cerca de cem pessoas. Assessores terão um espaço exclusivo à frente dos trios, onde também será montada uma área reservada à imprensa.

Caso o prefeito de São Paulo compareça, ficará no veículo de Bolsonaro. Ricardo Nunes (MDB) disse que deve estar presente, mas aliados o aconselham a se ausentar para evitar prejuízos políticos caso a manifestação adote tom golpista.

O governador Jorginho Mello (à dir.) antecipou o retorno de uma viagem para estar com Bolsonaro Imagem: Reprodução/YouTube

Presenças confirmadas

Até o momento, 108 deputados confirmaram presença. A maioria é do PL, partido de Bolsonaro. Mas há também representantes de outras siglas, o que aliados do ex-presidente consideram uma demonstração de força política.

O número de senadores é incerto. Existem listas com dez nomes e outras com 15, também com parlamentares de outros partidos. Líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF) declarou que deve estar na Paulista.