Na gestão de Ricardo Nunes, prefeito que busca a reeleição, pelo menos 223 de 307 contratos para obras emergenciais sem licitação trazem indícios de combinação de preços. Reportagem de UOL Prime verificou a repetição de padrões que sugerem não haver disputa entre empresas para realizar obras de contenção de encostas de rios e recuperação de passarelas, pontes e viadutos, entre outras modalidades. Em 171 contratos, apenas o vencedor apresentou desconto relevante. Os valores suspeitos de combinação somam R$ 4,3 bilhões. Leia aqui. Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, disse que pedirá aos técnicos da pasta uma avaliação sobre o comportamento das empresas convidadas a apresentarem preços. Nikky Hailey vence Donald Trump nas primárias do Partido Republicano em Washington. Foi a primeira vitória da pré-candidata sobre o ex-presidente que tenta voltar à Casa Branca. Na capital dos EUA, o Partido Democrata mostra força, e ali a ex-governadora da Carolina do Sul conquistou os 19 delegados em disputa. Entenda como funciona. Amanhã é o dia da Super Terça, quando 15 estados norte-americanos e um território realizam as primárias para a eleição presidencial ao mesmo tempo. Governadores do Sul e Sudeste assinam pacto contra o crime organizado. Um gabinete integrado de inteligência vai compartilhar informações sobre segurança pública, e os policiais farão cursos para padronizar os procedimentos. O pacto propõe mudanças para endurecer as leis no enfrentamento ao crime organizado que serão entregues aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o foco das medidas é aumentar o que chamou de "custo do crime". "Que a gente possa revisar a liberdade provisória nas audiências de custódia, sempre olhando o membro da organização criminosa, focado em quem produziu o crime violento. Vamos olhar para aquele que é reincidente", disse. Depoimentos de ex-comandantes reforçam elo de Bolsonaro com plano de golpe. O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e Carlos Baptista Júnior, da Aeronáutica, relataram à Polícia Federal detalhes das articulações golpistas conduzidas pelo ex-presidente, escreve Aguirre Talento. Ambos confirmaram a participação em reunião convocada por Bolsonaro para discutir uma minuta de teor golpista. Freire Gomes depôs como testemunha por mais de 10 horas à PF, na sexta (1º). Em delação premiada, o primeiro a relatar a trama golpista para as investigações foi o tenente-coronel Mauro Cid. Leia a coluna. Arlete Salles interpreta irmãs gêmeas em nova novela da Globo. Substituindo Fuzuê, Família É Tudo estreia hoje na faixa das 19h, com direção de Fred Mayrink. A protagonista é Arlete Salles, musa de vários dramaturgos nos seus mais de 50 anos de carreira, agora com o desafio de interpretar irmãs gêmeas, Frida e Catarina, uma delas autora de um testamento surpreendente. Leia a entrevista com a atriz na Folha de S.Paulo. No elenco também estão Raphael Logam, Nathalia Dill, Thiago Martins, Ramille, Juliana Paiva e Isacque Lopes, entre outros. Splash entrevistou Daniel Ortiz, autor da trama. Gabriel Medina dá show em Porto Rico e garante vaga para surfar nas Olimpíadas. A delegação brasileira nos Jogos de Paris já tem seis candidatos a medalha no surfe: Medina, Filipe Toledo e João Chianca, mais Tati Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva. Medina somou ontem 16.40 pontos na conquista do título ISA Games, com um aéreo espetacular. Tati foi vice-campeã, o que garantiu a terceira vaga para o time feminino brasileiro nas Olimpíadas deste ano. As provas da modalidade serão disputadas no Taiti a partir de julho.