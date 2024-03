Nikki Haley derrota Trump em Washington e tem 1ª vitória nas primárias

Na sexta-feira (1), ela brincou com a minoria na capital do país. "Quem disse que não há republicanos em DC? Vamos lá. Estamos tentando garantir que a gente toque todas as mãos que pudermos e falarmos com todas as pessoas".

Apesar de se declarar conservadora, Haley tem um melhor desempenho entre os eleitores mais moderados e de tendência independente.

Entenda como funciona

As eleições primárias são eleições nacionais em que os eleitores votam no candidato de um partido que mais tarde concorrerá nas eleições gerais. Neste ano, as primárias acontecem em 45 dos 50 estados americanos. Quem determina as regras, incluindo quem pode ou não votar, são os estados e partidos individualmente.

Nos EUA, os eleitores não escolhem seus candidatos diretamente nas primárias ou nos caucus - outro sistema de votação. Eles elegem delegados que são então encarregados de nomear os candidatos que irão votar nas convenções nacionais de cada partido e eleger o candidato à presidência.

Quanto mais populoso é um estado, mais delegados ele pode enviar às convenções nacionais. Os maiores estados delegados são Califórnia, Texas e Flórida. Mas também há delegados que não são eleitos pelo eleitorado: são os chamados "delegados não comprometidos", que podem apoiar qualquer pessoa de sua preferência.