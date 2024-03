Depoimentos de ex-comandantes reforçam elo de Bolsonaro com plano de golpe

Os ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Baptista Júnior, relataram à Polícia Federal os detalhes sobre as articulações golpistas conduzidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e confirmaram a participação em uma reunião convocada por Bolsonaro para discutir uma minuta de um decreto golpista.

Os depoimentos foram considerados importantes para os investigadores, já que corroboraram as suspeitas iniciais da investigação e trouxeram novos elementos para o aprofundamento do assunto.

O depoimento de Freire Gomes ocorreu na última sexta-feira (1º) e teve duração de mais de dez horas. Ele estava em viagem fora do país e retornou ao Brasil para prestar esclarecimentos à PF. No seu relato, ele confirmou sua participação na reunião sobre o decreto golpista. A informação foi revelada no sábado (2) pela "CNN" e confirmada pelo UOL.