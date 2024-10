Dez dos 11 prefeitos já eleitos em 1º turno nas capitais já estavam no cargo. Reelegeram seus mandatários Macapá, Boa Vista, Salvador, São Luís, Recife, Maceió, Rio de Janeiro, Vitória, Rio Branco e Florianópolis. O único que não ocupava o cargo foi o prefeito eleito em Teresina. Entre as disputas em 15 capitais que foram para o segundo turno, houve algumas reviravoltas. São Paulo, Fortaleza e Belo Horizonte tiveram uma eleição acirrada, decidida voto a voto. Campo Grande terá uma disputa feminina entre a atual prefeita Adriane Lopes e a ex-vice-governadora Rose Modesto. Veja como será a disputa nas outras capitais.

PSD lidera 1º turno com 878 prefeituras no Brasil. O partido de Gilberto Kassab tornou-se a sigla com mais cargos no Executivo municipal do país, seguido do MDB e PP, com 847 e 743 prefeituras, respectivamente. O PL, de Jair Bolsonaro, ficou em quinto lugar, considerando as cidades com 1º turno. Já o PT, do presidente Lula, está em nono, com 248 eleitos. Prefeituras de mais de 98 cidades ainda estão indefinidas - ou com segundo turno marcado para o dia 27 de outubro ou sob judice. Veja a lista dos partidos eleitos no 1º turno.

São Paulo terá 2º turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. A disputa na capital paulista foi a mais acirrada da história e acabou com Nunes com 29,48% dos votos válidos e Boulos com 29,07%. O resultado põe de novo a direita e a esquerda em confronto e colocará em campo os padrinhos políticos dos dois candidatos: o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula. Jair Bolsonaro teve um papel tímido na campanha de Nunes e deve aumentar sua presença no segundo turno. Pablo Marçal ficou em terceiro lugar, com 28,14%, Tabata Amaral em quarto, com 9,91%, e José Luiz Datena em quinto lugar, com 1,84%. Veja como foi a eleição.

*****

Marçal diz que apoiará Nunes e Tabata votará em Boulos. O ex-coach ficou em terceiro lugar na disputa e declarou que vai apoiar o atual prefeito no segundo turno caso ele se comprometa a adotar propostas suas. Marçal ficou com 28,14% dos votos, disse que nunca mais disputará a Prefeitura de São Paulo e que vai se dedicar agora a apoiar todos os candidatos a prefeito que sejam "contra o comunismo". Tabata Amaral, que ficou em quarto lugar, com 9,91% dos votos válido, declarou voto em Guilherme Boulos no segundo turno, mas afirmou que "é um voto por convicção e não é um voto negociado". Já José Luiz Datena, o quinto colocado, disse que não pretende apoiar ninguém.

Eduardo Paes é reeleito no Rio e conquista inédito 4º mandato. O prefeito obteve 60,47% dos votos, derrotou o bolsonarismo no primeiro turno e governará a cidade pela quarta vez, um feito inédito a história da capital fluminense. Em segundo lugar ficou Alexandre Ramagem, candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com 30,81%. Após a vitória, Paes agradeceu o presidente Lula, que é seu aliado, e afirmou que sua eleição manda um recado ao país: pôr fim à polarização. Veja como foi a votação no Rio.

Veja todos os resultados do primeiro turno das eleições municipais.

Repatriados do Líbano chegam ao Brasil e acusam Israel de terrorismo. Passageiros do 1º voo da FAB que chegaram neste domingo afirmam que ataques de Israel parecem mais destrutivos do que os de 2006. O voo trouxe 229 brasileiros, sendo 10 crianças, além de três animais de estimação e o Brasil pretende resgatar 500 brasileiros por semana. O Líbano vem sendo mais afetado pela escalada do conflito no Oriente Médio. Após duas semanas de ataques aéreos que dizimaram a cúpula do Hezbollah, o Exército de Israel iniciou um ataque terrestre contra o grupo no sul do país. Cerca de 20 mil brasileiros vivem no Líbano, além de cidadãos que estão visitando o país, e pelo menos 3 mil requisitaram repatriação até o momento. O presidente Lula foi receber os primeiros repatriados na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, e não poupou críticas à Netanyahu. Leia mais.

Brasil bate Argentina em final histórica e conquista Copa de Futsal. A seleção venceu a Argentina por 2 a 1 e conquistou a Copa do Mundo de Futsal pela sexta vez na história. O Brasil já havia vencido o Mundial em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. A seleção brasileira voltou a disputar uma decisão de futsal após 12 anos, os argentinos buscavam o bicampeonato, após vencerem em 2016. A final disputada no Uzbequistão foi histórica para os dois países, pois foi a primeira vez eles decidiram um campeonato mundial em esportes coletivos. O Brasil terminou a competição invicto, com 40 gols marcados e só seis sofridos. Antes de chegar à decisão, a seleção passou por Cuba, Croácia e Tailândia na primeira fase, e depois derrotou Costa Rica, Marrocos e Ucrânia no mata-mata. Saiba como foi o jogo.