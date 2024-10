Chuva e ventos de 126 km/h provocam estragos e mortes em SP e no Rio. Todo o interior de SP sofreu com o vendaval e com a chuva forte. Em Campinas, uma mulher está desaparecida após ser arrastada por uma enxurrada e há outra pessoa desaparecida em Itapevi, também levada pelas águas. Em Avaré, as rajadas de vento fizeram o teto do Centro de Exposições da cidade ceder. Em outras cidades houve registro de inundações e quedas de árvores. O Estado de São Paulo está todo sob alerta de perigo para tempestades hoje, e deve chover forte até domingo. No Rio de Janeiro, a ventania faz um muro desabar matando três pessoas em Nova Iguaçu, eles eram funcionários de uma empresa que presta serviço para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Um navio que estava em reparos na Ilha do Governador, na zona norte da capital fluminense, se desprendeu do cais e ficou à deriva.

Vantagem de Nunes sobre Boulos passa de 18 para 14 pontos a três dias do 2º turno. Nova pesquisa Datafolha mostra Ricardo Nunes com 49% das intenções de voto na disputa na capital paulista, contra 35% de Guilherme Boulos. Outros 14% pretendem votar em branco ou nulo e 2% estão indecisos. Há uma semana, no levantamento anterior, Nunes tinha 51% das intenções, e Boulos, 33%. No primeiro turno, o atual prefeito teve 29,48% dos votos válidos, contra 29,07% do deputado. Veja todos os dados do Datafolha.

Brasil tem mais de 11 denúncias de assédio eleitoral por dia desde agosto. Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, até a véspera do primeiro turno foram 590 denúncias, mais 240 só na campanha pelo segundo turno, que acontece em apenas 51 cidades. O assédio eleitoral ocorre quando um superior hierárquico tenta influenciar na votação ou mesmo na manifestação política de seus subordinados. Desde o início da campanha, em 16 de agosto, o MPT realizou 42 Termos de Ajustamento de Conduta e moveu 28 ações na Justiça do Trabalho para combater esse crime. Até a tarde desta quinta, o estado líder em denúncias era São Paulo, com 107, seguido por Bahia, com 98, e Ceará, com 51. Já o estado com menos registros foi Roraima, com duas denúncias, seguido por Amapá, com cinco. Saiba mais.

Venezuela acusa Brasil de agressão após veto à entrada no Brics. O Ministério das Relações Exteriores de Nicolás Maduro classificou como agressão o veto do Brasil à inclusão do país como parceiro do bloco. Ao longo da cúpula em Kazan, na Rússia, que terminou ontem, o governo brasileiro atuou contra pressões dos anfitriões e conseguiu barrar a adesão da Venezuela. O governo de Maduro disse que "o povo venezuelano sente indignação e vergonha por esta agressão inexplicável e imoral da chancelaria brasileira, mantendo o pior das políticas de Jair Bolsonaro contra a Revolução Bolivariana". Os países convidados a serem parceiros do Brics foram: Cuba, Bolívia, Argélia, Nigéria, Uganda, Malásia, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turquia e Belarus. Saiba mais.

Trump aparece numericamente à frente de Kamala em nova pesquisa. A 12 dias da eleição dos Estados Unidos, um levantamento do Wall Street Journal mostrou Donald Trump com 49% da preferência do eleitorado, contra 46% de Kamala Harris. A pesquisa perguntou a 1.500 eleitores quem escolheriam entre os dois candidatos e, dentro da margem de erro — de 2,5 pontos percentuais — Trump e Kamala estão tecnicamente empatados. O canal de televisão CNBC publicou outra pesquisa em que o cenário é parecido: Trump lidera com 48% das intenções, ante 46% de Kamala. As campanhas ainda buscam convencer o eleitorado a participar da votação principalmente nos sete estados-pêndulo, que serão decisivos. Veja os números.

Morre Adilson Maguila Rodrigues, brasileiro multicampeão de boxe. Ele tinha 66 anos e morreu por complicações de encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilística. O ex-boxeador é conhecido como referência do esporte sul-americano e lutava contra a doença degenerativa no cérebro, causada pelos inúmeros golpes recebidos na cabeça durante a carreira como lutador. Maguila começou a treinar boxe em 1979 e realizou lutas marcantes com grandes pugilistas do esporte, como George Foreman e Evander Holyfield. Maguila será velado hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Saiba mais sobre ele.