Mulher é arrastada por enxurrada durante temporal em Campinas; veja vídeo

A mulher foi arrastada para um córrego na Av. Sylvio Môro, Vila Industrial, informou a Defesa Civil de SP. Há relatos de alagamentos pelos córregos Piçarrão e Serafim.

O Corpo de Bombeiros busca pela vítima da enxurrada.

Ainda há outra pessoa desaparecida em Itapevi, na Grande São Paulo. Ela também foi levada pelas águas na rua Quinze de Novembro, segundo os bombeiros.

Tempo instável causa estrago no interior

Rajadas de vento fizeram o teto do Centro de Exposições de Avaré (SP) ceder. Imagens mostram que as colunas de ferro que servem de apoio para a estrutura ficaram retorcidas, e o teto do galpão acabou desabando. Não foram registradas vítimas na ocorrência.

Fortes ventos destruíram a cobertura de um posto de combustível em Gabriel Monteiro (SP). Foram registradas, ao todo, quedas de 15 árvores em vias públicas da cidade.