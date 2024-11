Explosões e morte em frente ao STF colocam Brasília em alerta. Um homem provocou a explosão de um carro no estacionamento da Câmara dos Deputados, na noite de ontem, e depois tentou entrar no prédio do STF portando explosivos. Em seguida, deitou-se no chão da Praça dos Três Poderes e se explodiu. Segundo a polícia, ao chegar perto da estátua da Justiça, ele ativou artefatos que tinha junto do corpo. A explosão foi ouvida de dentro do prédio após o fim da sessão do plenário e toda a região da praça foi evacuada. Os trabalhos nos prédios do STF e do Congresso Nacional foram suspensos até o meio-dia de hoje. O homem foi identificado pela polícia como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, um chaveiro que disputou a eleição de 2020 como candidato a vereador pelo PL, com o nome de urna Tiü França, na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. A Polícia Federal vai abrir um inquérito para apurar as explosões. Saiba como foi.

Autor de explosões publicou ameaças antes do ataque. Francisco Wanderley Luiz era dono do carro que foi detonado. Um segurança do Supremo relatou que Luiz jogou artefatos que causaram explosão, mas a distância impediu que atingisse o prédio do STF, e que também mostrou que carregava mais explosivos dentro da jaqueta. Familiares do homem informaram que ele saiu de Santa Catarina há cerca de quatro meses para trabalhar em Brasília. Em publicações no Facebook, horas antes das explosões, Luiz falou em bombas na casa de lideranças políticas. Ele diz que a Polícia Federal teria que desarmar o equipamento, fazendo referência a um jogo. "Vamos jogar??? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda". Veja as mensagens.

Parlamentares criticam PL da anistia após explosões. Aliados do governo criticaram a proposta que defende anistiar envolvidos na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de Janeiro após as explosões ocorridas na praça dos Três Poderes. Para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os atos repetem a violência de 8 de Janeiro, e muitos elementos ainda mantêm o estado de alerta para a defesa da democracia. O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, disse que o fato precisa ser classificado como um "atentado com características de motivação política". Deputados bolsonaristas já admitem que o fato deve atrapalhar a tramitação do PL. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, afirmou que, se for provado que há uma conexão, o inquérito sobre as explosões será anexado à investigação do 8/1.

Republicanos conquistam maioria na Câmara e Trump tem controle do Congresso. Oito dias após a eleição, o Partido Republicano conquistou a maioria das cadeiras na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de acordo com uma projeção da rede CNN. Os republicanos estão com 218 assentos, um a mais que o necessário para maioria simples na Casa, que é composta de 435 deputados. Os democratas somam 208 assentos e ainda há 9 em disputa. O Partido Republicano também conquistou maioria no Senado e Trump poderá, assim, colocar em prática promessas de campanha sem grandes obstruções. Entre as mais polêmicas estão medidas para deportações em massa, a criação de tarifas alfandegárias protecionistas e medidas contra pessoas trans. Saiba mais.

Deputados de SP aprovam transferência de verba da educação para saúde. Em uma vitória do governador Tarcísio de Freitas, a Assembleia Legislativa aprovou a Proposta de Emenda à Constituição que diminui o investimento mínimo em educação no estado de 30% para 25%. O placar foi de 60 votos a favor e 24 contra, e a proposta ainda precisa passar por um segundo turno de votação para ser promulgada. Se for aprovada, a medida deve retirar até R$ 11,3 bilhões do orçamento da educação em 2025. Deputados aliados do governo afirmam que a saúde tem demandado mais recursos e a medida tem como objetivo "flexibilizar" parte do investimento que hoje vai obrigatoriamente para a educação. Entenda.

STJ autoriza cultivo de sementes de cannabis para fins medicinais. O Superior Tribunal de Justiça autorizou ontem a importação de sementes e o cultivo de cânhamo industrial, que é uma variedade de cannabis incapaz de gerar efeitos psicotrópicos, para fins exclusivamente industriais e medicinais. Segundo a determinação, o cultivo deverá seguir regulamentação editada pela Anvisa e pela União em até seis meses. A permissão vale apenas para empresas, para produção de medicamentos e uso farmacêutico. Saiba mais.

Senado aprova PL que cria mercado de carbono. O projeto de lei autoriza a União a estabelecer limites para a emissão de gases de efeito estufa no país. O objetivo é obrigar empresas que poluírem acima de determinado patamar a pagar por isso, incentivando uma virada sustentável na economia. A previsão do Ministério da Fazenda é de que o mercado esteja funcionando plenamente em 2030 e que, até 2040, o PIB brasileiro seja impulsionado pela medida em 5,8% no período acumulado. A pasta afirma que o mercado de carbono no Brasil tem potencial para cortar 100 milhões de toneladas por ano de emissões de CO2 equivalente em 2040. O texto aprovado cria regras para o mercado e será aplicado a atividades que produzem anualmente acima de 10 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entenda.