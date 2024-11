Praça dos Três Poderes é isolada após duas explosões; uma pessoa morreu

STF divulgou uma nota dizendo que "ministros foram retirados do prédio em segurança". "Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", diz a nota.

Sessão do STF de hoje era sobre operações policiais nas favelas do Rio. A sessão contou com autoridades e representantes da sociedade civil. Por conta disso, o plenário estava mais cheio do que o normal — na hora das explosões, muitas delas ainda estavam no prédio. O tema ainda será julgado pelo STF.

Episódio acontece quase 2 anos após 8 de Janeiro

Atos antidemocráticos começaram como passeata e terminaram em confronto. Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcharam pelo Eixo Monumental e invadiram prédios públicos em Brasília.

À época, Congresso, Planalto e STF foram invadidos. As sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário foram alvos dos manifestantes, inconformados com a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022.

Só na Câmara, danos chegaram a R$ 2,7 milhões. No Senado, o prejuízo foi maior: R$ 3,5 milhões. Já o STF teve R$ 12 milhões em danos e mais de 950 itens furtados.