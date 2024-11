Gleisi, Randolfe e ministro de Lula criticam PL da Anistia após explosões

Aliados de Lula criticaram a proposta do PL da Anisita para envolvidos na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de Janeiro após as explosões ocorridas na praça dos Três Poderes nesta quarta-feira (13).

O que aconteceu

Para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os atos repetem a violência de 8 de Janeiro. Em suas redes sociais, a deputada federal afirmou que muitos elementos ainda mantêm o estado de alerta para a defesa da democracia.