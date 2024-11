Documento foi assinado por todos os países do grupo. A Argentina recuou da decisão de não aprovar a declaração, mas o presidente Javier Milei deixou claro em seu discurso que não concorda com todos os pontos. O texto final foi divulgado na noite de ontem e trata em detalhes os três temas prioritários do encontro: acordos para o combate à fome e à pobreza, sustentabilidade e enfrentamento às mudanças climáticas e reforma da governança global. O documento também pede o fim das guerras da Ucrânia e na Faixa de Gaza, a taxação dos super-ricos e discussões permanentes sobre o uso da inteligência artificial. O grupo formado pelas maiores economias avançadas e emergentes do mundo também reafirmou o compromisso com a Agenda 2030 da ONU. Saiba mais.

Brasil cria aliança contra fome com apoio de 82 países e US$ 25 bi em caixa. O governo brasileiro lançou ontem, no primeiro dia das reuniões do G20, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Governos de 81 países aderiram à aliança, o que representa um de cada quatro países do mundo e outros ainda podem aderir no futuro. A expectativa do Brasil é de que o número final se aproxime de 100. O Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou um aporte de US$ 25 bilhões que serão destinados a projetos na América Latina e no Caribe. Ao todo, nove instituições financeiras aderiram à aliança e anunciaram compromissos para reduzir a fome e a pobreza em âmbitos nacionais.

Senado aprova projeto das emendas sem atender às exigências do STF. O plenário do Senado concluiu a votação dos destaques do projeto que define novas regras para o uso das emendas sem avançar, no entanto, em relação às exigências feitas pelo STF. O texto aprovado mantém em poder do Congresso uma fatia do Orçamento e prevê apenas a possibilidade de contingenciamento quando a distribuição de receitas coloca em risco o cumprimento da meta fiscal. O governo queria também o poder de bloquear proporcionalmente as emendas quando as demais despesas obrigatórias crescerem acima do planejado pelo Executivo, mas essa possibilidade foi rejeitada pelo Senado por 47 votos a 14. O texto agora volta para ser votado no plenário a Câmara dos Deputados. Entenda.

Polícias de SP matam 1 adolescente a cada 9 dias no governo Tarcísio. Desde 2023, quando o governador Tarcísio de Freitas tomou posse, policiais civis e militares estão envolvidos na morte de pelo menos 69 menores de 18 anos. Isso equivale a cerca de um adolescente morto no estado a cada 9 dias. Foram 38 mortos de janeiro a dezembro do ano passado e 31 confirmados até setembro deste ano, segundo um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz a pedido do UOL. O estudo mostra que 68% das vítimas são negras (58% de pardos e 10% de pretos). Os outros 32% são considerados brancos. A maioria dos alvos durante ocorrência policial neste ano é formada por adolescentes de 17 anos (12 vítimas). Em seguida aparecem jovens de 16 (11 casos), 15 (5 casos) e 14 anos (3 casos). Veja todos os números.

Foragido do 8/1 é preso ao tentar fugir da Argentina para o Chile. Mais um brasileiro condenado por participação nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 foi preso na Argentina. Wellington Luiz Firmino foi detido ao tentar fugir para o Chile, em Jujuy, no noroeste do país. Em uma moto, ele tentou burlar o posto da fronteira e foi detido pela força de segurança que identificou que havia uma ordem de captura contra ele. A Justiça argentina emitiu mandados de prisão contra os 61 foragidos ligados aos crimes do 8/1 que o Brasil pediu extradição. Na semana passada, dois deles já haviam sido presos.

Suécia e Finlândia pedem à população que se prepare para possível guerra. O governo da Suécia começou a enviar panfletos a seus cidadãos pedindo que se preparem para a possibilidade de um conflito militar. A Finlândia lançou um site com conselhos úteis em caso de guerra. O documento sueco é uma versão atualizada de um texto que Estocolmo publicou cinco vezes desde a Segunda Guerra Mundial. Em 32 páginas, o material descreve com ilustrações as ameaças enfrentadas pelo país, como conflitos militares, desastres naturais, ataques cibernéticos e terroristas. As dicas incluem como estocar alimentos não perecíveis e armazenar água. Os dois países aderiram à Otan após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022.

Mesmo vencendo a série B, Santos anuncia demissão de Fábio Carille. A diretoria do clube havia decidido pela saída do treinador depois de o time perder para o CRB no jogo que daria ao Santos o título. Em 2024, Carille comandou o Santos em 53 jogos, com 30 vitórias, dez empates e 13 derrotas. O time marcou 65 gols e sofreu 37, chegando à final do Campeonato Paulista e retornado à Série A. O contrato do técnico tinha uma cláusula de renovação até o fim de 2025, mas as duas partes fecharam um acordo para a antecipação.