Brasil cria aliança contra fome com apoio de 81 países e US$ 25 bi em caixa

[A Aliança] é fundamental. O G20 junta hoje os países mais poderosos do mundo. Até agora, discutiu muito comércio. Na crise financeira de 2008, o G20 ocupou um papel central. Agora, estamos com uma crise social muito forte. Tem que juntar toda a capacidade (de ação). A FAO é uma delas.

(Para funcionar) tem que ser tangível. Já passou a fase de falar, falar, falar. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer é falar de forma genérica. Tem que colocar elementos concretos: 'tem que fazer X, tem que se concentrar em tais países'.

Mario Lubetkin, diretor regional da FAO para América Latina e Caribe

Mapa do G20: 19 países, União Europeia e União Africana Imagem: Arte UOL

Desconfiança inicial da iniciativa

O Brasil iniciou reuniões com delegações estrangeiras para tratar da aliança no início deste ano. A ideia havia sido anunciada um pouco antes, no final de 2023, quando o Brasil assumiu a presidência do G20 (a cada ano, um país fica no comando do bloco; em 2023, foi a Índia; em 2025, será a África do Sul).

Em um primeiro momento, alguns países demonstraram resistência à ideia, porque já há outros mecanismos de combate à fome. Só na ONU existem duas importantes agências focadas no tema: a própria FAO e o PMA (Programa Mundial de Alimentos). Em 2012, o G8 (grupo das oito maiores economias do mundo, que não inclui o Brasil) criou a "Nova Iniciativa para Segurança Alimentar e Nutrição", prometendo tirar 50 milhões de pessoas da pobreza na África em dez anos, mas "falhou em cumprir as promessas e desapareceu silenciosamente da arena pública", segundo pesquisa da Universidade Charles em Praga.