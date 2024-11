Texto final do G20 defende fim da guerra em Gaza e taxação de super-ricos

Não há oferta de financiamento para mitigar as mudanças climáticas. O texto diz apenas, de forma genérica, que o G20 se compromete a "ampliar o financiamento e investimento climático público e privado para os países em desenvolvimento". Lideranças da COP29, conferência do clima que está sendo realizada ao mesmo momento, no Azerbaijão, vinham fazendo um apelo para que o G20 assumisse compromissos claros de financiamento.

O reforço ao Acordo de Paris é particularmente importante devido à vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Em seu primeiro mandato, Trump retirou o país do Acordo de Paris. Há expectativa de que o mesmo pode ocorrer a partir do ano que vem, mas diversos estados americanos anunciaram que vão se manter no acordo, mesmo que o país saia. Em encontro de prefeitos durante fórum paralelo ao G20, prefeita de Phoenix também disse que cidades estão se organizando para limitar emissões de gases que aquecem o planeta.

Além do Acordo de Paris, declaração diz que apoia esforços para triplicar a energia renovável até 2030. Também se compromete a intensificar esforços para "eliminar gradualmente e racionalizar, a médio prazo, subsídios ineficientes a combustíveis fósseis". E afirma que são intensificados esforços para atingir neutralidade de emissão de gases — ou seja, tudo que for emitido será compensado.

Nós reafirmamos a meta de temperatura do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global para bem abaixo de 2ºC acima dos níveis pré-industriais e de empreender esforços para limitar o aumento a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos da mudança do clima. Trecho da declaração final do G20

Discussão sobre inteligência artificial

Uso seguro da inteligência artificial passa por abordar a proteção dos direitos humanos. A declaração reconhece que é preciso promover uma regulação para IA, limitando possíveis riscos, e buscando os benefícios para sociedade.