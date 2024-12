Mercosul e União Europeia estão mais perto de acordo comercial. As negociações entre o os dois blocos avançaram nos últimos dias, em reuniões realizadas em Brasília. De acordo com o colunista do UOL Jamil Chade, negociadores dos países dos blocos voltaram agora para suas capitais para realizarem consultas internas sobre algumas questões ainda pendentes. O Brasil deve discutir o texto e tentar finalizar a proposta na cúpula dos líderes dos países do Mercosul, que ocorre nos dia 5 e 6 em Montevidéu, no Uruguai. Apesar da resistência da França, a aprovação do acordo depende apenas do Conselho da Europa e do Parlamento Europeu, e por isso as duas partes acreditam que o pacto pode vingar mesmo diante da negação do presidente Emmanuel Macron. O motivo principal da negativa da França é a importação de carne. O acordo permitiria a entrada de 60 mil toneladas de carnes do Mercosul por ano na UE. Saiba mais.

Juíza torna réus Marcelo Odebrecht e mais 38 da antiga Lava Jato. A magistrada da 1ª Zona Eleitoral de Brasília colocou no banco dos réus o empresário e delator Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobras Renato Duque e mais 36 investigados da antiga Operação Lava Jato. Eles eram acusados de crimes de corrupção, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de ativos e organização criminosa na construção e ampliação da "Torre da Pituba", nova sede da Petrobras em Salvador. O processo tinha parado por causa da anulação das provas do acordo de leniência da Odebrecht, mas não foi extinto. O Ministério Público Federal ofereceu nova denúncia, afirmando que mesmo com a exclusão de provas a acusação se mantinha de pé e a juíza Rejane Suxberger aceitou. Segundo ela, há "indício de materialidade" dos crimes, considerando documentos e depoimentos colhidos ao longo do inquérito.

Chuva e vento forte podem derrubar árvores em SP nesta semana. A chegada de uma frente fria nesta segunda-feira deve provocar chuva forte na terça e na quarta na capital paulista e região metropolitana. São esperadas rajadas de vento que podem superar os 60 km/h durante os temporais. Deve começar a chover já na tarde de hoje, mas o maior volume de água é esperado para amanhã, de forma contínua e variando de intensidade entre moderada a forte. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos. Veja a previsão completa.

Reino Unido deportou mais de 600 brasileiros em voos 'secretos'. De acordo com reportagem do jornal britânico The Guardian, os brasileiros, incluindo 109 crianças, foram deportados "secretamente" em três aviões do governo, entre agosto e setembro deste ano. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil diz que não se trata de deportações, mas de um "retorno voluntário ao Brasil" proposto por "iniciativa britânica". O Reino Unido classificou as deportações como voluntárias e parte de medidas que o país vem tomando contra a migração ilegal. De acordo com a reportagem, no grupo de brasileiros havia pessoas com vistos vencidos no país, as crianças eram parte de famílias que viviam ilegais e muitas já estavam matriculadas em escolas britânicas. Leia mais.

Jogadores do Botafogo desfilam pelo Rio após conquista da Libertadores. A torcida compareceu em peso para receber a equipe que derrotou o Atlético-MG na final realizada sábado, em Buenos Aires, na Argentina. Os jogadores desfilaram em cima de um trio elétrico e os torcedores estenderam uma bandeira gigante do clube nas areias da praia para comemorar o título inédito. Nesta semana, o Botafogo enfrenta mais uma decisão nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro que está disputando ponto a ponto com o Palmeiras, único ainda também com chances de ser campeão. Veja imagens da festa.