Reino Unido deportou mais de 600 brasileiros em voos 'secretos', diz jornal

Itamaraty reforça que voos fazem parte de "decisão voluntária" de brasileiros. "O Reino Unido propôs organizar voos de retorno voluntário ao Brasil, por companhias aéreas comerciais, para brasileiros inscritos no Programa de Retorno Voluntário (VRS, em sua sigla em inglês), mantido pelo "Home Office" do país. A iniciativa oferece passagens aéreas para os migrantes que desejam retornar a seus países de origem, além de auxílio financeiro para se restabelecer em suas cidades natais", informou o Ministério das Relações Exteriores em nota.

O processo de retorno voluntário proposto pelo Reino Unido coaduna-se com os princípios da assistência consular brasileira que, em casos específicos, também financia a viagem de brasileiros em situações de desvalimento no exterior. (...) O consentimento brasileiro ao programa baseia-se no requisito de que a participação dos nacionais é voluntária e poderá ser revisto, a qualquer tempo, caso esses termos sejam alterados. Itamaraty, em nota enviada ao UOL

Agosto foi o mês com maior retirada de brasileiros do Reino Unido, de acordo com jornal. O The Guardian apurou, por meio de dados mapeados via lei de acesso à informação do país, que 411 brasileiros, incluindo 73 crianças, foram retirados do país nos dias 9 e 23 de agosto. Já em 27 de setembro, foram 218 pessoas, entre as quais 36 eram menores.

Mais de 8 mil migrantes deixaram o país entre julho e setembro deste ano. O número, divulgado pelo governo britânico na última quinta-feira (28), representa um aumento de 16% na quantidade de pessoas deportadas, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o The Guardian, a maioria (6.247) eram "regressos voluntários" e, "embora o governo esteja interessado em enaltecer o número de deportados, não divulgou que o destino dos voos históricos era o Brasil".

Governo oferece incentivos de até 3 mil libras (cerca de R$ 22.000) para "retornos voluntários" de migrantes, incluindo bebês e crianças. Ainda de acordo com o jornal, os valores são depositados em cartões de pré-recarga que são ativados quando a pessoa pousa em seu país de origem.

Reino Unido já havia prometido medidas para aumentar significativamente as deportações no país. Segundo a AFP, as ações, anunciadas em agosto, são voltadas a solicitantes de asilo rejeitados e residentes sem visto. As travessias ilegais pelo Canal da Mancha da França para o Reino Unido bateram um recorde desde o início do ano, com 20.434 reportadas, segundo um balanço da agência de notícias baseado em números das autoridades britânicas.