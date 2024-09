A tensão entre Israel e o Hezbollah se agravou ainda mais após um ataque aéreo israelense em Beirute, que resultou na morte de Ibrahim Aqil, alto comandante do Hezbollah. Aqil, membro do conselho militar da organização e procurado pelos EUA por seu envolvimento no atentado à embaixada americana em 1983, foi morto junto com outros líderes da unidade de elite Radwan, ligada ao Hezbollah. O ataque, que deixou pelo menos 14 mortos e 66 feridos, intensificou o clima de instabilidade. Em resposta, a ONU fez um apelo urgente para evitar uma escalada que poderia desencadear um conflito regional devastador.

Esse ataque faz parte de uma sequência de eventos violentos que abalaram o Líbano na semana, incluindo uma operação coordenada que provocou a explosão simultânea de milhares de dispositivos eletrônicos, como pagers e walkie-talkies, comumente usados por membros do Hezbollah. A ação, atribuída a Israel, deixou mais de 3.000 feridos e pelo menos 42 mortos, aumentando ainda mais a insegurança no país. Leia mais.

Urso polar raro é morto pela polícia na Islândia após ser considerado uma ameaça

A polícia da Islândia abateu um raro urso polar nos Fiordes Ocidentais após o animal ser considerado uma ameaça. A decisão foi tomada após consulta à agência ambiental, já que o urso estava perto de uma casa de veraneio onde uma idosa estava sozinha. A mulher se trancou no andar superior e pediu ajuda à filha enquanto o urso revirava o lixo. Ursos polares não são nativos da Islândia, mas às vezes chegam flutuando em blocos de gelo da Groenlândia. Embora raros, encontros com ursos polares estão aumentando devido ao aquecimento global, que os força a buscar alimento em terra firme. Leia mais.

Tragédia do Titan: depoimentos revelam falhas de segurança e críticas ao submersível

A Guarda Costeira dos EUA ouviu uma semana de depoimentos sobre a tragédia do submersível Titan, que implodiu em junho de 2023, matando todas as cinco pessoas a bordo. Investigadores buscam entender o que causou o acidente e como evitar futuras tragédias. O Titan, operado pela OceanGate, afundou menos de duas horas após iniciar sua descida ao Titanic, levantando questões sobre a segurança e o design do veículo. Mensagens entre a tripulação indicavam que estava "tudo bem", mas a comunicação foi perdida uma hora antes do acidente. O ex-diretor de operações da OceanGate alertou sobre problemas de segurança desde 2018, afirmando que o desastre era "inevitável". Além disso, novas imagens mostraram destroços do sub no fundo do mar, enquanto um especialista criticou o submersível, dizendo que ele "não estava pronto" para missões tão profundas. Leia mais.

Violência dos cartéis no México

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizou os Estados Unidos pelo aumento da violência dos cartéis de droga no México. Ele destacou que o tráfico de armas e o consumo de drogas são fatores que fortalecem os cartéis, afirmando que os EUA não estão fazendo o suficiente para enfrentar esses problemas. A violência tem causado impactos devastadores na população e aumentado a pressão sobre o governo para agir. López Obrador afirmou na quinta-feira (19) que a violência no estado de Sinaloa é consequência de uma ação unilateral dos EUA, que prendeu um chefe do narcotráfico da região. Ao ser questionado sobre a responsabilidade do governo americano na onda de violência após a captura de Ismael "El Mayo" Zambada, o presidente respondeu: "Claro que sim, por ter executado esta operação." Leia mais.

Novidades UOL

- Chatbot usa inteligência artificial para tirar dúvidas sobre reciclagem; faça sua pergunta. Saiba mais.

- MariMoon e Titi Müller estreiam nova temporada de 'Acessíveis' em Universa. Veja o primeiro episódio.