Som misterioso e restos mortais: 6 perguntas não respondidas sobre o Titan

Os investigadores também estão analisando o que aconteceu com os ocupantes nos momentos finais, segundo a BBC. Além de remontar os destroços para entender a falha estrutural, os peritos forenses querem determinar como os ocupantes do sub se comportaram durante o acidente e as possíveis causas exatas das mortes.

5. Por que a perda de contato demorou a ser reportada?

A Oceangate levou cerca de oito horas para relatar a perda de contato com o submersível. A comunicação com o Titan havia sido irregular em outros mergulhos, e a tripulação de superfície inicialmente acreditou que fosse uma falha temporária. No entanto, essa demora em reportar o desaparecimento gerou críticas de especialistas e familiares, que argumentam que o atraso pode ter prejudicado os esforços de resgate.

A falta de protocolos claros para emergências subaquáticas contribuiu para a demora. Especialistas afirmam que não há um padrão bem definido para quando um submersível perde contato. Isso teria levado a uma hesitação inicial por parte da equipe da Oceangate.

6. Por que a implosão não foi detectada mais cedo?

A Marinha americana captou um som que indicava a implosão do submersível, mas isso não foi divulgado de imediato. Sensores acústicos captaram um som compatível com uma implosão logo após a perda de contato, mas a informação só foi divulgada publicamente após a confirmação da tragédia, afirma o The New York Times. A Guarda Costeira dos EUA explicou que preferiu manter a informação reservada para não comprometer as operações de busca.