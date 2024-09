Israel bombardeia Beirute; ataque deixa ao menos 14 pessoas mortas

O ataque ocorreu perto de instalações importantes do Hezbollah, segundo as fontes de segurança no Líbano. O alvo era o comandante de operações do Hezbollah Ibrahim Aqil, que morreu, disseram duas fontes de segurança. Membros da unidade de elite Radwan, do Hezbollah, também foram mortos.

Cartaz divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA para o comandante da Força Radwan do Hezbollah, Ibrahim Aqil Imagem: AFP

Aqil é o chefe das operações especiais do Hezbollah e um dos comandantes militares mais graduados da organização, segundo a CNN. O Departamento de Estado dos Estados Unidos havia anunciado uma recompensa de até US$ 7 milhões por informações sobre Aqil. Os EUA acusam Aqil de envolvimento no ataque à embaixada em 1983, que matou 63 pessoas. Além disso, o líder também estaria envolvido no atentado do Hezbollah ao quartel da Marinha de Beirute, que matou 241 funcionários dos EUA em 1983.

Imagens da área-alvo transmitidas pela Al Jadeed do Líbano mostraram carros queimados e uma rua coberta de escombros. A TV al-Manar do Hezbollah informou que os subúrbios do sul, conhecidos como Dahiyeh, foram submetidos a um ato de agressão.

Pessoas verificam os danos após um ataque israelense nos subúrbios ao sul de Beirute em 20 de setembro de 2024. Imagem: -/AFP

O grupo libanês afirmou que seus combatentes dispararam um míssil guiado contra tropas em Metula. A cidade israelense está localizada na fronteira dos países e é frequentemente alvo da facção ao longo do último ano. De acordo com a imprensa local, ao menos 150 foguetes foram disparados contra o norte de Israel.