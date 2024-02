Pelourinho Márcio Filho - MTUR Projeto Salvador Islâmica resgata história malê na Bahia Iniciativas de turismo de pesquisadores e comunicadores negros estão se espalhando por Salvador (BA) para mostrar que a cidade vai muito além do agito do Carnaval, de uma "tarde em Itapuã" —ao som de Vinicius de Moraes—, ou das cores e arquitetura do Pelourinho, mundialmente conhecidas após o icônico videoclipe de Michael Jackson, em 1996. O percurso "Salvador Islâmica", por exemplo, será lançado em março deste ano pelo museólogo Eldon Neve, idealizador da Odu Imersão Cultural. A ideia surgiu depois que ele realizou um teste de DNA ancestral que revelou que seus antepassados eram malês - termo usado na Bahia para se referir aos africanos escravizados que tinham o islamismo como religião. "Além da ideia de festa e alegria que Salvador propõe para os turistas, essa é uma cidade de luta. A rebelião escrava tem muito a nos ensinar"

Eldon Neve, museólogo pela Universidade Federal da Bahia Quer saber mais sobre isso? Confira aqui a matéria completa de Nós Negros. Everton Henrique Goandete da Silva, motoboy negro de 40 anos detido pela Brigada Militar Reprodução/RBS TV PEGA A VISÃO Foram para cima de mim como se eu fosse um saco de lixo. E eu não sou um saco de lixo. Eu sou um trabalhador como todo mundo que tem nessa rua.

Everton Henrique Goandete da Silva, motoboy Homem negro, Everton Henrique foi algemado à força por policiais militares após levar uma facada no bairro Rio Branco, em Porto Alegre (RS). Vídeos divulgados em redes sociais mostram o motoboy sendo prensado contra a parede por policiais até ser algemado e levado para a caçamba de uma viatura. Nas imagens, durante a abordagem truculenta, um idoso, suspeito de ter dado a facada, passa sozinho e diz que iria pegar os seus documentos. Leia mais: RS: Motoboy negro é algemado e levado à delegacia após ser ferido com faca

Motoboy negro agredido no RS disse que se sentiu 'um saco de lixo' NÓS DA SEMANA TEVE ATÉ GOL... Ronaldinho Gaúcho não se cansa de surpreender aparecendo em eventos improváveis. Desta vez, o ex-jogador apareceu em um episódio do reality show "Survivor" da Turquia. Rolou até uma partida de futebol com os participantes. Leia aqui. TECNOLOGIA... O Google anunciou a suspensão de um serviço que cria imagens de pessoas por meio da inteligência artificial (IA) depois do programa retratar tropas da era nazista como pessoas de diferentes origens étnicas, entre elas, negros. Leia aqui.