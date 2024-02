Motoboy negro agredido no RS disse que se sentiu 'um saco de lixo'

Ele pontuou ainda que foi jogado contra a parede pelos policiais, mesmo após ter sido esfaqueado. "O brigadiano vem querer me revistar. [Mas] não tem porquê me revistar. [O policial] me jogou contra a parede. Começou a falar coisas no meu ouvido para me deixar mais irritado. E foi assim, como está em todos os vídeos. Tem pessoas que estão falando mal de mim, mas elas não estavam no exato momento, elas não passaram o que eu passei. É isso aí que eu tenho para falar", contou.

Motoboy foi tratado como criminoso, diz ministro

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida se pronunciou sobre o caso. Ele disse que o "racismo perverte instituições e agentes" ao se referir sobre os policiais militares que trataram homem agredido como criminoso. "O caso do trabalhador negro, no Rio Grande do Sul, que tendo sido vítima de agressão acabou sendo tratado como criminoso pelos policiais que atenderam a ocorrência, demonstra, mais uma vez, a forma como o racismo perverte as instituições e, por consequência, seus agentes", escreveu no X (antigo Twitter).

"Racismo estrutural". "É preciso que as instituições passem a analisar de forma crítica o seu modo de funcionamento e aceitar que em uma sociedade em que o racismo é estrutural, medidas consistentes e constantes no campo da formação e das práticas de governança antirracista devem ser adotadas (...). É preciso aceitar críticas e passar a adotar medidas sérias de combate ao racismo em nível institucional", acrescentou.

Conversa com ministra Anielle Franco. Silvio Almeida disse ainda já ter conversado com Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, para acompanhar o caso e "ajudar na construção de políticas de maior alcance", escreveu.