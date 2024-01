Big Brother, influenciadores digitais e eleições 2024

Com as eleições de 2024 no horizonte, surge uma questão crítica: como essa influência pode afetar o processo democrático e qual a necessidade de uma regulamentação efetiva que reflita tanto as liberdades individuais quanto a integridade das urnas?

A Lei 9.504/97 prevê em seu artigo 57-B que a propaganda eleitoral pode ser realizada por candidatos e pessoas naturais, e as pessoas naturais não podem realizar impulsionamento.

A dúvida que emerge é: os influenciadores digitais, dentro da categoria de pessoas naturais, não constituem por si só um impulsionamento, já que pautam as escolhas de muitos seguidores e monetizam muitas vezes seu ambiente de comunicação?

À medida que as eleições se aproximam, os desafios de regulamentar essa nova arena política tornam-se evidentes.

Autonomia de expressão individual e intervenção regulatória devem ser balanceadas de forma a não comprometer a livre troca de ideias, enquanto se preserva a equidade e integridade do sistema eleitoral.

Com a edição mais recente do BBB como um espelho da nossa realidade social e política, torna-se primordial a avaliação do impacto dos influenciadores digitais nos mecanismos democráticos.