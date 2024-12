Kotscho: Caso de racismo é absurdo, incrível que a Justiça não cumpra a lei

Maria Cristina tentou deixar uma coroa de flores em frente à casa de Lula em São Paulo e foi presa por injúria racial após chamar o agente "macaco".

O juiz Marcelo Duarte da Silva, da 2.ª Vara Federal Criminal de São Paulo, contrariou o Ministério Público Federal, que pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, e mandou soltar Maria Cristina.

Sem 'apreço' de Lula, Lira tem prazo de validade no fim

Sem o apreço do presidente Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está com seu prazo de validade terminando, analisou o professor e cientista político Rodrigo Prando no UOL News.

O prazo de validade dele [Lira] está terminando. Pode ser que ele venha a ocupar um cargo no primeiro escalão do governo numa reforma ministerial? Pode. Não é descartado tal possibilidade, mas seria muito mais pela necessidade de governabilidade, do que de qualquer apreço do presidente Lula pela figura do Lira. Isso para mim é muito claro.