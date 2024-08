'Datena de Minas' faz candidatos de Lula e Bolsonaro comerem poeira em BH

O candidato favorito para se eleger prefeito em Belo Horizonte é conhecido por dançar no palco com uma boneca de pano, jogar bola vestindo terno e sapato, posar com uma "tesoura de Itu" na frente da câmera e agredir o chão com um martelo de brinquedo quando está irritado.

As cenas, exibidas ao som de forró na abertura do programa Balanço Geral MG, da TV Record, são o cartão de visitas do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos). Ele comanda a atração local há 16 anos.

O candidato lidera a corrida na capital mineira com 27% das intenções de voto, segundo o último Datafolha, e tem uma plataforma inusitada. Conta com o apoio do governador Romeu Zema (Novo) e do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), rivais que se estapeavam até pouco tempo.