Melhor remédio para enfrentar escalada de violência política está nas leis

Apesar de jovem, a democracia brasileira tem dado uma série de demonstrações de que é inabalável. Da mesma forma, o período mais recente nos revela que é preciso estar atento, cotidianamente, para que ela permaneça inabalada.

Infelizmente, às vésperas do primeiro turno do sufrágio municipal, a eleição de 2024 no Brasil deve ficar marcada como uma das mais violentas da história política do país.

Dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral (OVPE), da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), mostram que a violência política no Brasil tem aumentado exponencialmente a cada novo pleito.

De janeiro a 16 de setembro, foram registrados 455 casos de violência contra lideranças políticas no Brasil. Desses, 94 episódios de violência física, sendo 15 homicídios. O quadro indica que, ao final da corrida, os números podem ser ainda maiores.

Embora a maioria das vítimas esteja em municípios de pequeno e médio porte, onde a competição política tende a ser bastante acirrada e a presença do crime organizado mais forte, as eleições de 2024 têm revelado que os grandes centros do país já não intimidam e afastam o uso da violência como um meio de coação e controle político.

A violência política decorre em grande medida do sectarismo, dos extremismos e dos discursos de ódio. As redes sociais são um instrumento fértil de pregação de eliminação de quem pensa diferente, quando adversários políticos são tratados como inimigos a serem extirpados.